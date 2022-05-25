  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

قناة 360 SA

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القمر المدلل

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 أكتوبر 2019
المشاركات
3
النقاط
2
العمر
35
محل الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
360 ° 8K 4K عالية الجودة، قمت بإنشائها في شوارع الخبر مسقط رأسي وأماكن أخرى مثل البحرين قطر الامارات القاهرة. هذا هو نوع من الطرق لزيارة الشوارع والاستمتاع بها دون مغادرة منزلك، مما يوفر لك التأشيرة ومصاريف السفر.

تحتوي القناة على أغانٍ حصرية معدّة للقناة مع مطربين من جميع أنحاء العالم من ايطاليا والمغرب والمكسيك واندونيسيا بعدة لغات العربية والإنجليزية، واليابانية، والايطالية، والإسبانية. الغناء من صنع القناة الخاص بي وهو الذي اعتدت القيام به في مقاطع فيديو 360 الخاصة بي. الغناء عن طريق السيارة بطريقة مبتكرة.
تابعوانا
 https://www.youtube.com/channel/UCUujwtFVZn1lhizHh7JQlpA
 
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