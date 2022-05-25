قناة 360 SA

القمر المدلل
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
- العمر
- 35
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
360 ° 8K 4K عالية الجودة، قمت بإنشائها في شوارع الخبر مسقط رأسي وأماكن أخرى مثل البحرين قطر الامارات القاهرة. هذا هو نوع من الطرق لزيارة الشوارع والاستمتاع بها دون مغادرة منزلك، مما يوفر لك التأشيرة ومصاريف السفر.
تحتوي القناة على أغانٍ حصرية معدّة للقناة مع مطربين من جميع أنحاء العالم من ايطاليا والمغرب والمكسيك واندونيسيا بعدة لغات العربية والإنجليزية، واليابانية، والايطالية، والإسبانية. الغناء من صنع القناة الخاص بي وهو الذي اعتدت القيام به في مقاطع فيديو 360 الخاصة بي. الغناء عن طريق السيارة بطريقة مبتكرة.
تابعوانا
https://www.youtube.com/channel/UCUujwtFVZn1lhizHh7JQlpA
تحتوي القناة على أغانٍ حصرية معدّة للقناة مع مطربين من جميع أنحاء العالم من ايطاليا والمغرب والمكسيك واندونيسيا بعدة لغات العربية والإنجليزية، واليابانية، والايطالية، والإسبانية. الغناء من صنع القناة الخاص بي وهو الذي اعتدت القيام به في مقاطع فيديو 360 الخاصة بي. الغناء عن طريق السيارة بطريقة مبتكرة.
تابعوانا
https://www.youtube.com/channel/UCUujwtFVZn1lhizHh7JQlpA