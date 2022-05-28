أفضل قناة للعناية بالجسم والبشرة

جوري الفيصل
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 مارس 2022
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- محل الإقامة
- Saudi Arabia
- الجنس
- أنثى
تعجّ شبكة اليوتيوب بالقنوات التي تقدّم العديد والعديد من مقاطع الفيديو لجميع أنواع الترفيه والميديا مثل الأفلام القصيرة، الأغاني ، الموسيقى المستقلة وبرامج التوك شو وغيرها، أيضاً هناك قنوات تهتم أولاً وأخيراً بالعناية بالجمال عن طريق مقاطع الفيديو التي تعرض نصائح وإرشادات في العناية بالبشرة أو طرق وضع المكياج للمناسبات المختلفة وغيرها.
والحقيقة أن موقع يوتيوب بات من أهم المواقع في العالم نظراً لأنه يجعل المشاهد يعتمد على نفسه في البحث والتنقيب عمّا ينفعه في حياته اليومية وبالطبع ما الذي تملكه المرأة أهم من جمالها للاهتمام به؟
واليوم نعرض لكِم قناة على شبكة يوتيوب مفيدة للغاية لمساعدتك على الاعتناء بجمالك بخبرة اخصائية التجميل بالجسم والبشرة ياسمين نصار بأفضل المنتجات و ايضا لمساعدتك في تنظيم البيت بتعرفك ازاى ترتبى غرفة الجلوس كمان ازاى تغير ديكورها بأفكار بسيطة و طرق تحويل الأثاث القديم الي جديد للاستفادة به ,ازاى تعملى ديكور لغرفه النوم بطرق بسيطه وغير مكلفه, وصفات اكل سريعة و صحية ,و ايضا متخصصة في مجال علم النفس و تسعى لنشر الوعي النفسي.
تم انشاء قناة YN Chanel في 25 من ديسمبر عام 2016 وقد يصل عدد مشاهداته إلى أكثر من 250 ألف مشاهدة في السنة و لذلك انصح الجميع بمتابعتها لمشاهدة كل جديد في مجال علم النفس و العناية بالجسم و البشرة و طرق التنظيم المتجددة .
https://www.youtube.com/channel/UCVnrOsiItsmhsjGMD1KQh_g/featured
والحقيقة أن موقع يوتيوب بات من أهم المواقع في العالم نظراً لأنه يجعل المشاهد يعتمد على نفسه في البحث والتنقيب عمّا ينفعه في حياته اليومية وبالطبع ما الذي تملكه المرأة أهم من جمالها للاهتمام به؟
واليوم نعرض لكِم قناة على شبكة يوتيوب مفيدة للغاية لمساعدتك على الاعتناء بجمالك بخبرة اخصائية التجميل بالجسم والبشرة ياسمين نصار بأفضل المنتجات و ايضا لمساعدتك في تنظيم البيت بتعرفك ازاى ترتبى غرفة الجلوس كمان ازاى تغير ديكورها بأفكار بسيطة و طرق تحويل الأثاث القديم الي جديد للاستفادة به ,ازاى تعملى ديكور لغرفه النوم بطرق بسيطه وغير مكلفه, وصفات اكل سريعة و صحية ,و ايضا متخصصة في مجال علم النفس و تسعى لنشر الوعي النفسي.
تم انشاء قناة YN Chanel في 25 من ديسمبر عام 2016 وقد يصل عدد مشاهداته إلى أكثر من 250 ألف مشاهدة في السنة و لذلك انصح الجميع بمتابعتها لمشاهدة كل جديد في مجال علم النفس و العناية بالجسم و البشرة و طرق التنظيم المتجددة .
https://www.youtube.com/channel/UCVnrOsiItsmhsjGMD1KQh_g/featured