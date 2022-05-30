ترتيب الدوري الايطالي

أول أندية كرة القدمتوجد أندية كرة القدم منذ القرن الخامس عشر ، لكنها غير منظمة وبدون صفة رسمية. لذلك من الصعب تحديد أول نادٍ لكرة القدم. يقترح بعض المؤرخين أنه تم تشكيل نادي كرة القدم عام 1824 في إدنبرة. غالبًا ما تم تشكيل الأندية المبكرة من قبل طلاب المدارس السابقين وتم تشكيل أول نوادي من هذا النوع في شيفيلد عام 1855. الأقدم بين أندية كرة القدم المحترفة هو نادي نوتس كاونتي الإنجليزي الذي تم تشكيله في عام 1862 ولا يزال موجودًا حتى اليوم.كانت الخطوة المهمة لظهور الفرق هي التصنيع الذي أدى إلى اجتماع مجموعات أكبر من الناس في أماكن مثل المصانع والحانات والكنائس. تم إنشاء فرق كرة القدم في المدن الكبرى ويمكن أن تنقلهم خطوط السكك الحديدية الجديدة إلى مدن أخرى.في البداية ، سيطرت فرق المدارس العامة على كرة القدم ، ولكن لاحقًا ، كانت الفرق المكونة من العمال تشكل الأغلبية. حدث تغيير آخر على التوالي عندما أصبحت بعض الأندية مستعدة لدفع أفضل اللاعبين للانضمام إلى فريقهم. ستكون هذه بداية فترة انتقالية طويلة ، لا تخلو من الاحتكاك ، حيث ستتطور اللعبة إلى مستوى احترافي.لم يكن الدافع وراء الدفع للاعبين هو الفوز بالمزيد من المباريات فقط. في ثمانينيات القرن التاسع عشر ، انتقل الاهتمام باللعبة إلى مستوى بيع تذاكر المباريات. وأخيراً ، في عام 1885 تم تقنين كرة القدم الاحترافية وبعد ثلاث سنوات تم إنشاء دوري كرة القدم. خلال الموسم الأول ، انضم 12 ناديًا إلى الدوري ، ولكن سرعان ما أصبحت المزيد من الأندية مهتمة ، وبالتالي توسعت المنافسة إلى المزيد من الأقسام.لفترة طويلة ، كانت الفرق البريطانية هي المهيمنة. بعد عدة عقود ، أصبحت أندية براغ وبودابست وسيينا هي المنافسين الأساسيين للهيمنة البريطانية.كما هو الحال مع العديد من الأشياء في التاريخ ، تم استبعاد النساء لفترة طويلة من المشاركة في الألعاب. لم تبدأ النساء بلعب كرة القدم قبل أواخر القرن التاسع عشر. أقيمت أول مباراة رسمية للسيدات في إينفيرنيس عام 1888.