ترتيب الدوري السعودي 2022

مرحبًا بكم في الحلقة 59 من In The 11 Podcast! اليوم ، انضم جوش موريس إلى بريندان غريفيث حيث يشاركنا كيف يكون شعور المحللين ولماذا هم مهمون لفرق كرة القدم. في هذه الحلقة ، يتحدث عن كيفية دخوله العمل وما الذي دفعه لمواصلة حياته المهنية. كما أنه يشارك ما لاحظه في عقلية اللاعب ، من أولئك الذين لعبوا بالفعل في بطولات الدوري الممتاز وأولئك الذين يلعبون في أقسام أقل ، ويجعل من الحديث عن مدى أهمية الاستمرار في تغيير عقلية اللاعب إلى المزيد من النمو و تجنب الشعور بالرضا عن النفس. لكونه محللًا ، فإن لديه أيضًا نصيبه من الملاحظات في نفسية اللاعب وهو شيء يأتي بشكل طبيعي مع نوع التركيز الذي لديه في اللعبة. الكثير من المعلومات لتفكيكها في هذه الحلقة ، لذا احرص على متابعة أخبارنا!يستلزم الوصف الوظيفي الرئيسي أن يدرس جوش مباريات الفرق المتعارضة في جدول كارديف ، والفروق الدقيقة في ملاحظة لعب المنافسين ، ونقل ذلك للاعبين دون إثقال كاهلهم ، وتنفيذها بشكل صحيح على أرض الملعب أو سيكون كل هذا بدون مقابل. من المؤكد أن جوش سيأخذ في الاعتبار نقاط القوة والضعف في فريق آخر ، لكن القدرة على نقل ذلك إلى غرفة ملابس كارديف هي مسألة أخرى تمامًا. يخططون لروتيناتهم التدريبية وفقًا لذلك للتحضير للفريق المنافس. يعد التواصل مع مديري الفريق أكثر من بالغ الأهمية ، لكنه أيضًا يشاركنا كيف أنه في بعض الأحيان ، من المهم للمحللين أن يضعوا جانباً اعتزازهم بنظام التدريب الذي يقرره المدير فيما يتعلق بالتسلسل الهرمي للفريق.