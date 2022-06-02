تصفيات كاس العالم اوروبا

نشأت كرة القدم الحديثة في بريطانيا في القرن التاسع عشر. منذ ما قبل العصور الوسطى ، كانت تُلعب مباريات "كرة القدم الشعبية" في المدن والقرى وفقًا للعادات المحلية وبأقل قدر من القواعد. التصنيع والتحضر ، مما قلل من مقدار وقت الفراغ والمساحة المتاحة للطبقة العاملة ، جنبًا إلى جنب مع تاريخ من المحظورات القانونية ضد الأشكال العنيفة والمدمرة لكرة القدم الشعبية لتقويض مكانة اللعبة من أوائل القرن التاسع عشر فصاعدًا. ومع ذلك ،تم تناول كرة القدم على أنها لعبة شتوية بين منازل الإقامة في المدارس العامة (المستقلة) مثل وينشستر ، تشارترهاوس ، وإيتون. كان لكل مدرسة قواعدها الخاصة ؛ سمح البعض بالتعامل المحدود مع الكرة والبعض الآخر لم يسمح بذلك. أدى الاختلاف في القواعد إلى صعوبة استمرار طلاب المدارس العامة الذين يلتحقون بالجامعة في اللعب إلا مع زملائهم السابقين. في وقت مبكر من عام 1843 ، جرت محاولة لتوحيد قواعد اللعب وتقنينها في جامعة كامبريدج ، التي انضم طلابها إلى معظم المدارس العامة في عام 1848 في تبني "قواعد كامبريدج" هذه ، والتي انتشرها أيضًا خريجو كامبريدج الذين شكلوا أندية كرة القدم. في عام 1863 ، أنتجت سلسلة من الاجتماعات التي ضمت أندية من العاصمة لندن والمقاطعات المحيطة بها القواعد المطبوعة لكرة القدم ، التي تحظر حمل الكرة. وهكذا ، ظلت لعبة "المناورة" للرجبي خارج اتحاد كرة القدم الذي تم تشكيله حديثًا. في الواقع ، بحلول عام 1870 ، تم حظر كل التعامل مع الكرة باستثناء الحارس من قبل الاتحاد الإنجليزي.