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بدون إجابة أدوات اجراء دراسات جدوى في شركة صدى

daany

daany

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 ماي 2022
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
أدوات لإجراء دراسة الجدوى
أفضل الممارسات المقترحة
على الرغم من أن كل مشروع يمكن أن يكون له أهداف واحتياجات فريدة ، فيما يلي بعض أفضل الممارسات لإجراء دراسة الجدوى:

  • إجراء تحليل أولي ، والذي يتضمن الحصول على تعليقات حول المفهوم الجديد من أصحاب المصلحة المناسبين ؛ النظر في سيناريوهات الأعمال والأفكار الأخرى
  • قم بتحليل وطرح أسئلة حول البيانات التي تم الحصول عليها في المرحلة الأولى من الدراسة للتأكد من أنها صلبة
  • قم بإجراء مسح للسوق أو بحث السوق لتحديد طلب السوق وفرصة متابعة المشروع أو العمل التجاري
  • اكتب خطة تنظيمية أو تشغيلية أو خطة عمل ، بما في ذلك تحديد مقدار العمالة المطلوبة وبأي تكلفة ومدة
  • قم بإعداد بيان الدخل المتوقع ، والذي يتضمن الإيرادات وتكاليف التشغيل والأرباح
  • قم بإعداد الميزانية العمومية ليوم الافتتاح
  • تحديد العقبات وأي نقاط ضعف محتملة ، وكذلك كيفية التعامل معها
  • اتخذ قرارًا أوليًا "ابدأ" أو "لا تذهب" بشأن المضي قدمًا في الخطة
إن جودة العمل في مجال اعداد دراسة الجدوى والمجال الاقتصادي تعتمد على عدة عوامل أهمها الخبرة الطويلة للفريق الذي تعتمد عليه لأن الخبرة الطويلة تعني الحصول على دراسة جدوى متكاملة وذات مزايا عديدة. و بالتأكيد تختلف تكلفة دراسة الجدوى إذا كان من يشرف على اعداد دراسة الجدوى متخصصون لهم خبرة طويلة في مجالهم مثل صدى شركة دراسة جدوى في الدوحة.

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