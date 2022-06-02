daany
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 ماي 2022
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 3
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
أدوات لإجراء دراسة الجدوى
أفضل الممارسات المقترحة
على الرغم من أن كل مشروع يمكن أن يكون له أهداف واحتياجات فريدة ، فيما يلي بعض أفضل الممارسات لإجراء دراسة الجدوى:
للحصول على دراسة جدوى احترافية متميزة تواصل معنا الآن صدى شركة دراسة جدوى في الدوحة وتمتع بـ أفضل الخدمات 201096702270
أفضل الممارسات المقترحة
على الرغم من أن كل مشروع يمكن أن يكون له أهداف واحتياجات فريدة ، فيما يلي بعض أفضل الممارسات لإجراء دراسة الجدوى:
- إجراء تحليل أولي ، والذي يتضمن الحصول على تعليقات حول المفهوم الجديد من أصحاب المصلحة المناسبين ؛ النظر في سيناريوهات الأعمال والأفكار الأخرى
- قم بتحليل وطرح أسئلة حول البيانات التي تم الحصول عليها في المرحلة الأولى من الدراسة للتأكد من أنها صلبة
- قم بإجراء مسح للسوق أو بحث السوق لتحديد طلب السوق وفرصة متابعة المشروع أو العمل التجاري
- اكتب خطة تنظيمية أو تشغيلية أو خطة عمل ، بما في ذلك تحديد مقدار العمالة المطلوبة وبأي تكلفة ومدة
- قم بإعداد بيان الدخل المتوقع ، والذي يتضمن الإيرادات وتكاليف التشغيل والأرباح
- قم بإعداد الميزانية العمومية ليوم الافتتاح
- تحديد العقبات وأي نقاط ضعف محتملة ، وكذلك كيفية التعامل معها
- اتخذ قرارًا أوليًا "ابدأ" أو "لا تذهب" بشأن المضي قدمًا في الخطة
للحصول على دراسة جدوى احترافية متميزة تواصل معنا الآن صدى شركة دراسة جدوى في الدوحة وتمتع بـ أفضل الخدمات 201096702270
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