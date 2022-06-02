Vera Interior



التنفيذ:

يتم التعاقد على سعر تقديري للمتر المربع شامل اعمال التصميم والتنفيذ نقدم خدمة التصميم الداخلي على مرحلتين فقط ومن ثم تبدأ اعمال التسعير للمشروع بحيث يتم حساب السعر النهائي لكافة الاعمال تبدأ اعمال التنفيذ بالموقع بعد اعتماد التسعيرة النهائية دراسة بنود الاثاث والاكسسوار وتقديم تسعيرة تسليم الموقع وحصر فرق الكميات والتصفية

بمجرد الموافقة على التصميم النهائي، تشير مرحلة التنفيذ إلى تحقيق التصميم. يقوم المصمم بإعداد جدول تفصيلي للأعمال بما فيها التركيبات والتشطيبات في تسلسلها الصحيح.

ثم طلب جميع المواد والمفروشات والملحقات بوجود طاقم هندسي كامل يديرون هندسة القيمة، يتم فحص البضائع المسلمة ويتم إصلاح العناصر التالفة أو إعادتها أو إعادة طلبها، ويتم تمييزها وفقًا للمشروع والوضع.

سيقوم المصمم بزيارات منتظمة للموقع لتنسيق التقدم وفحص جودة الصنعة وحل أي مشاكل في الموقع بمجرد اكتمال أعمال البناء والتركيب.