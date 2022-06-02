القمر المدلل
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 5
- النقاط
- 3
- العمر
- 35
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
Vera Interior
تسعى شركة فيرا للتصميم الداخلي لخلق مساحات من الجمال والراحة من خلال تصاميمها الراقية والمميزة عن طريق مصمميها اللذين يساعدونك على تحقيق رؤيتك للحياة بشكل أفضل
تسعى شركة فيرا للتصميم الداخلي لخلق مساحات من الجمال والراحة من خلال تصاميمها الراقية والمميزة عن طريق مصمميها اللذين يساعدونك على تحقيق رؤيتك للحياة بشكل أفضل
خدماتنا:
التصميم الداخلي:
هي مرحلة الفكرة المبدئية ثم مرحلة المناظير ثلاثية الأبعاد ثم مرحلة المخططات التنفيذية
التصميم الداخلي:
هي مرحلة الفكرة المبدئية ثم مرحلة المناظير ثلاثية الأبعاد ثم مرحلة المخططات التنفيذية
التأثيث\التوريد:
نقوم باعداد جدول الكميات والمواصفات وفقا للاسواق والاكواد التجارية المحلية او العالمية ونقوم بتوريد لبعض البنود المتخصصة مثل الاثاث والاكسسوار وورق الجدران واى بنود ديكورية وذلك اما من السوق المحلي بنسبة تطابق مع التصاميم تصل الى 80% من الصور ثلاثية الابعاد أو بالتصنيع الخاص من خلال أحد موردينا فى داخل او خارج المملكة بنسبة تطابق تصل الى 95% وذلك بتعاقد مباشر بين فيرا والعميل بحيث تقوم فيرا بدور التوريد والتركيب والضمان
التنفيذ:
يتم التعاقد على سعر تقديري للمتر المربع شامل اعمال التصميم والتنفيذ نقدم خدمة التصميم الداخلي على مرحلتين فقط ومن ثم تبدأ اعمال التسعير للمشروع بحيث يتم حساب السعر النهائي لكافة الاعمال تبدأ اعمال التنفيذ بالموقع بعد اعتماد التسعيرة النهائية دراسة بنود الاثاث والاكسسوار وتقديم تسعيرة تسليم الموقع وحصر فرق الكميات والتصفية
بمجرد الموافقة على التصميم النهائي، تشير مرحلة التنفيذ إلى تحقيق التصميم. يقوم المصمم بإعداد جدول تفصيلي للأعمال بما فيها التركيبات والتشطيبات في تسلسلها الصحيح.
ثم طلب جميع المواد والمفروشات والملحقات بوجود طاقم هندسي كامل يديرون هندسة القيمة، يتم فحص البضائع المسلمة ويتم إصلاح العناصر التالفة أو إعادتها أو إعادة طلبها، ويتم تمييزها وفقًا للمشروع والوضع.
سيقوم المصمم بزيارات منتظمة للموقع لتنسيق التقدم وفحص جودة الصنعة وحل أي مشاكل في الموقع بمجرد اكتمال أعمال البناء والتركيب.
هندسة القيمة:
الهندسة القيمية لدى فريق فيرا ليست مجدر تصميم واستعراض مقارنات أو عملية خفض تكاليف، بل هي جهد إبداعي منظم يحلل متطلبات المشروع لتحقيق الوظائف الاساسية بأقل التكاليف الإجمالية على مدى عمر المشروع.
من خلال تحقيق جماعي، باستخدام فِرق من ذوي الخبرة، ومتعددة التخصصات، يمكن تحسين القيمة والتكلفة من خلال دراسة مفاهيم التصميم البديل والمواد والأساليب دون التدخل في الأهداف الوظيفية لمشاريعنا.
التواصل عبر الأرقام التالية:
+966 55 070 5664
+966 55 227 0202
او على الايميل الاتي:
info@verainterior.com
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موقعنا على طريق الإمام سعود بن عبد العزيز، مبنى السيف جاليري، الدور الأول، مكتب 44