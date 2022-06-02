قناة أيتام مخصصة للأطفال

القمر المدلل
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 5
- النقاط
- 3
- العمر
- 35
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
قــناة أيـتام تربوية - تعليمية - ترفيهية
تعلـيم مبادئ السلوك وتنمية المهارات والأبتكار لدى الأطفال
AYTAM T.V dedicated to children
Educational - entertainment channel
Teaching the principles of behavior, skills development and innovation in children
تعلـيم مبادئ السلوك وتنمية المهارات والأبتكار لدى الأطفال
AYTAM T.V dedicated to children
Educational - entertainment channel
Teaching the principles of behavior, skills development and innovation in children
أغاني تعليمية وترفيهية للأطفال تعلم الاطفال بعض أمور الحياة اليوميه
شاهد اجمل الاغاني
على قناة أيتام تربوية - تعليمية - ترفيهية
للاشتراك في القناة