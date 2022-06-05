السياحة العلاجية في البحر الميت 2022
البحر الميت . يعتبر أخفض مكان على وجه الأرض.
لما تتمتع به من نسبة ملوحة عالية وخصائص معدنية، فهي توفر مياه لا يمكن العثور عليها في أي مسطح مائي آخر في العالم، فضلاً عن العديد من الفوائد الصحية، مما يجعلها وجهة للسياحة العلاجية والترفيهية.
وفي الوقت نفسه، بالإضافة إلى السياحة الدينية، الدينية والتاريخية تنعكس أهمية المعلم في علم الآثار والدين.
يقع هذا الموقع النادر، الذي يعتبر من عجائب الطبيعة، في جنوب غرب العاصمة الأردنية عمان، على ارتفاع أقل من 410 أمتار فوق مستوى سطح البحر، وقد وصل الملك والإمبراطور والتجار والأنبياء في الوقت المناسب.
في الماضي، كانت مياهها المريحة شديدة الملوحة نقطة جذب رئيسية للسياح والسياح في الماضي، حيث بلغت الملوحة 31.5ظھ، أي عشرة أضعاف الملوحة العادية في مياه البحر، والتي تتميز بخصائصها الطافية التي تحمي السائحين من الغرق فيها.
تختلف مياه البحر الميت في احتواء مياهه على 21 نوعاً من الأملاح المعدنية. يحتوي على مستويات عالية من المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والبروم.
أثبتت الدراسات أن مياه البحر الميت وشواطئه غنية بالطين الأسود، مما يمنحه العديد من الفوائد الصحية، منها تنشيط الدورة الدموية، وتسكين آلام المفاصل، والتعافي من الحساسية، وتجديد شباب الجلد.
نزال مستثمر ومتخصص في السياحة العلاجية في البحر الميت.
وأوضح نزال أن "البحر الميت مهم للغاية من حيث السياحة والاستشفاء، لأن تركيز الأكسجين في الهواء في منطقة البحر الميت هو الأعلى في العالم".
في العالم ".: قال نزار: "للأملاح والمعادن الموجودة في مياه البحر الميت فوائد صحية وعلاجية كثيرة".
ومن حيث السياحة الدينية والأثرية، قال نزار: "هناك العديد من المعالم التاريخية والأثرية والسياحية في منطقة البحر الميت، مثل روما في الزارة المرفأ وكهف لوط وتمثال زوجة لوط والمعمودية في نهر الأردن والحمامات ماعين ".
تاريخياً، جذبت المياه الدافئة للبحر الميت الغنية بالأملاح المعدنية السياح منذ العصور القديمة، بما في ذلك الملك هيرود الكبير والملكة كليوباترا من مصر.
ولا تقتصر القيود على جذب السائحين لأغراض طبية ودينية ورياضية.
السياحة الترفيهية، ولكن منطقة البحر الميت تجذب أيضًا سائح الأعمال والمؤتمرات والمعارض عبر مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على الساحل الشرقي للبحر الميت.
المصدر : موقع Getteb خدمات السياحة العلاجية
البحر الميت . يعتبر أخفض مكان على وجه الأرض.
لما تتمتع به من نسبة ملوحة عالية وخصائص معدنية، فهي توفر مياه لا يمكن العثور عليها في أي مسطح مائي آخر في العالم، فضلاً عن العديد من الفوائد الصحية، مما يجعلها وجهة للسياحة العلاجية والترفيهية.
وفي الوقت نفسه، بالإضافة إلى السياحة الدينية، الدينية والتاريخية تنعكس أهمية المعلم في علم الآثار والدين.
يقع هذا الموقع النادر، الذي يعتبر من عجائب الطبيعة، في جنوب غرب العاصمة الأردنية عمان، على ارتفاع أقل من 410 أمتار فوق مستوى سطح البحر، وقد وصل الملك والإمبراطور والتجار والأنبياء في الوقت المناسب.
في الماضي، كانت مياهها المريحة شديدة الملوحة نقطة جذب رئيسية للسياح والسياح في الماضي، حيث بلغت الملوحة 31.5ظھ، أي عشرة أضعاف الملوحة العادية في مياه البحر، والتي تتميز بخصائصها الطافية التي تحمي السائحين من الغرق فيها.
تختلف مياه البحر الميت في احتواء مياهه على 21 نوعاً من الأملاح المعدنية. يحتوي على مستويات عالية من المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والبروم.
أثبتت الدراسات أن مياه البحر الميت وشواطئه غنية بالطين الأسود، مما يمنحه العديد من الفوائد الصحية، منها تنشيط الدورة الدموية، وتسكين آلام المفاصل، والتعافي من الحساسية، وتجديد شباب الجلد.
نزال مستثمر ومتخصص في السياحة العلاجية في البحر الميت.
وأوضح نزال أن "البحر الميت مهم للغاية من حيث السياحة والاستشفاء، لأن تركيز الأكسجين في الهواء في منطقة البحر الميت هو الأعلى في العالم".
في العالم ".: قال نزار: "للأملاح والمعادن الموجودة في مياه البحر الميت فوائد صحية وعلاجية كثيرة".
ومن حيث السياحة الدينية والأثرية، قال نزار: "هناك العديد من المعالم التاريخية والأثرية والسياحية في منطقة البحر الميت، مثل روما في الزارة المرفأ وكهف لوط وتمثال زوجة لوط والمعمودية في نهر الأردن والحمامات ماعين ".
تاريخياً، جذبت المياه الدافئة للبحر الميت الغنية بالأملاح المعدنية السياح منذ العصور القديمة، بما في ذلك الملك هيرود الكبير والملكة كليوباترا من مصر.
ولا تقتصر القيود على جذب السائحين لأغراض طبية ودينية ورياضية.
السياحة الترفيهية، ولكن منطقة البحر الميت تجذب أيضًا سائح الأعمال والمؤتمرات والمعارض عبر مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على الساحل الشرقي للبحر الميت.
المصدر : موقع Getteb خدمات السياحة العلاجية