من حكم السلف ....الحلقة رقم 02

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 19,723
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله …
️ومن الفوائد والحكم …
️️منها …
قال الإمام أبو الطيب محمد صدّيق خان ابن حسن ابن علي ابن لطف الله الحسيني البخاريّ القِنَّوجيّ عليهِ رَحَمَات الله /
الَّذين غرهم بِاللَّه الْغرُور : فهم الَّذين يعْملُونَ الْأَعْمَال ؛ ويشتغلون بالمنكرات ..
وَيَقُولُونَ أَن الله رَحِيمٌ : نرجو رَحمته ..
وكريمٌ : نتمنى مغفرته ..
وَهَذَا التمنى : هُوَ الْغرُور الذى غير الشَّيْطَان اسْمه ؛ وَسَماهُ رَجَاء ؛ حَتَّى خدع بِهِ كثيراً من النَّاس ..
وَقد شرح الله الرَّجَاء بقوله : ﴿ الَّذين آمنُوا وَهَاجرُوا وَجَاهدُوا فى سَبِيل الله أُولَئِكَ يرجون رَحْمَة الله ﴾ ..
وَقيل لِلْحسنِ / قوم يَقُولُونَ : نرجوا الله ويضيعون الْعَمَل !!!
فَقَالَ : هَيْهَات هَيْهَات ؛ هَلَكت أمانيهم ؛ يتردون فِيهَا من رجا شَيْئاً طلبه ؛ وَمن خَافَ شَيْئاً هرب مِنْهُ .. .
وكما لَا ينْبت فى الدُّنْيَا زرع إِلَّا : بالحرث ..
كَذَلِك لَا يحصل فى الْآخِرَة أجر وثواب : إِلَّا بِالْإِيمَان الْخَالِص ؛ وَالْعَمَل الصَّالح ؛ وَالنِّيَّة الصادقة . ..
️أنْظُرهُ / يقظة أولي الإعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار وَرَقَة / 21 …
️️ومنها …
وقال أيضًا ناقلاً عن الإمام الغزَّاليُّ عليهم رَحَمَات الله قال /
قَالَ الغزاليّ : قد كَانَ النَّاس فى الزَّمَان الأول يواظبون على الطَّاعَات والعبادات ؛ ويبالغون فى الإحْتِرَاز عَن الشُّبُهَات والشهوات ؛ وَمَعَ ذَلِك كَانُوا يخَافُونَ على أنفسهم ؛ ويبكون فى الخلوات ..
وَأما الْآن فنرى الْخلق : آمِنين فرحين غير خَائِفين مَعَ إصرارهم على المعاصى ؛ وانهماكهم فى الدُّنْيَا ؛ وإعراضهم عَن
طَاعَة الله ؛ ويزعمون أَنهم واثقون بكرم الله تَعَالَى وفضله ؛ وراجون لعفوه ومغفرته ؛ وَيَقُولُونَ نعْمَته وَاسِعَة ؛ وَرَحمته شَامِلَة ..
وأيُّ شىء من معاصى الْعباد فى بحار مغفرته ويسمون تمنيهم واغترارهم : رَجَاء ..
وَيَقُولُونَ أَن الرجا : مَحْمُود فى الدّين ..
فكأنهم يَزْعمُونَ أَنهم عرفُوا من كرم الله وفضله مَا لم يعرفهُ الْأَنْبِيَاء وَالسَّلَف الصَّالح .. . انْتهى
️أنْظُرهُ / يقظة أولي الإعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار وَرَقَة / 21 - 22 …
️️ومنها …
وقال الإمام أيضًا ناقلاً عنِ الإمام القُرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهم رَحَمَات الله /
قَالَ :
أجمع عُلَمَاء أهل السّنة على أَن أهل النَّار مخلدون فِيهَا ؛ غير خَارِجين مِنْهَا : كإبليس ؛ وَفرْعَوْن ؛ وهامان ؛ وَقَارُون ؛ وكل من كفر وتكبر وطغى وتجبر ؛ فَإِن لَهُ نَار جَهَنَّم لَا يَمُوت فِيهَا وَلَا يحيى ..
وَقد أعدهم الله عذَاباً أَلِيمًا فَقَالَ عز وَجل : ﴿ كلما نَضِجَتْ جُلُودهمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيرهَا ليذوقوا الْعَذَاب ﴾ ..
وَأجْمع أهل السّنة أَيْضا : على أَنه لايبقى فِيهَا مُؤمنٌ ..
وَلَا يخلد فِيهَا : إِلَّا كَافِرٌ جَاحدٌ فَاعْلَمْهُ . ..
️أنْظُرهُ / يقظة أولي الإعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار وَرَقَة / 43 …
️ومن الفوائد والحكم …
️️منها …
قال الإمام أبو الطيب محمد صدّيق خان ابن حسن ابن علي ابن لطف الله الحسيني البخاريّ القِنَّوجيّ عليهِ رَحَمَات الله /
الَّذين غرهم بِاللَّه الْغرُور : فهم الَّذين يعْملُونَ الْأَعْمَال ؛ ويشتغلون بالمنكرات ..
وَيَقُولُونَ أَن الله رَحِيمٌ : نرجو رَحمته ..
وكريمٌ : نتمنى مغفرته ..
وَهَذَا التمنى : هُوَ الْغرُور الذى غير الشَّيْطَان اسْمه ؛ وَسَماهُ رَجَاء ؛ حَتَّى خدع بِهِ كثيراً من النَّاس ..
وَقد شرح الله الرَّجَاء بقوله : ﴿ الَّذين آمنُوا وَهَاجرُوا وَجَاهدُوا فى سَبِيل الله أُولَئِكَ يرجون رَحْمَة الله ﴾ ..
وَقيل لِلْحسنِ / قوم يَقُولُونَ : نرجوا الله ويضيعون الْعَمَل !!!
فَقَالَ : هَيْهَات هَيْهَات ؛ هَلَكت أمانيهم ؛ يتردون فِيهَا من رجا شَيْئاً طلبه ؛ وَمن خَافَ شَيْئاً هرب مِنْهُ .. .
وكما لَا ينْبت فى الدُّنْيَا زرع إِلَّا : بالحرث ..
كَذَلِك لَا يحصل فى الْآخِرَة أجر وثواب : إِلَّا بِالْإِيمَان الْخَالِص ؛ وَالْعَمَل الصَّالح ؛ وَالنِّيَّة الصادقة . ..
️أنْظُرهُ / يقظة أولي الإعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار وَرَقَة / 21 …
️️ومنها …
وقال أيضًا ناقلاً عن الإمام الغزَّاليُّ عليهم رَحَمَات الله قال /
قَالَ الغزاليّ : قد كَانَ النَّاس فى الزَّمَان الأول يواظبون على الطَّاعَات والعبادات ؛ ويبالغون فى الإحْتِرَاز عَن الشُّبُهَات والشهوات ؛ وَمَعَ ذَلِك كَانُوا يخَافُونَ على أنفسهم ؛ ويبكون فى الخلوات ..
وَأما الْآن فنرى الْخلق : آمِنين فرحين غير خَائِفين مَعَ إصرارهم على المعاصى ؛ وانهماكهم فى الدُّنْيَا ؛ وإعراضهم عَن
طَاعَة الله ؛ ويزعمون أَنهم واثقون بكرم الله تَعَالَى وفضله ؛ وراجون لعفوه ومغفرته ؛ وَيَقُولُونَ نعْمَته وَاسِعَة ؛ وَرَحمته شَامِلَة ..
وأيُّ شىء من معاصى الْعباد فى بحار مغفرته ويسمون تمنيهم واغترارهم : رَجَاء ..
وَيَقُولُونَ أَن الرجا : مَحْمُود فى الدّين ..
فكأنهم يَزْعمُونَ أَنهم عرفُوا من كرم الله وفضله مَا لم يعرفهُ الْأَنْبِيَاء وَالسَّلَف الصَّالح .. . انْتهى
️أنْظُرهُ / يقظة أولي الإعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار وَرَقَة / 21 - 22 …
️️ومنها …
وقال الإمام أيضًا ناقلاً عنِ الإمام القُرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهم رَحَمَات الله /
قَالَ :
أجمع عُلَمَاء أهل السّنة على أَن أهل النَّار مخلدون فِيهَا ؛ غير خَارِجين مِنْهَا : كإبليس ؛ وَفرْعَوْن ؛ وهامان ؛ وَقَارُون ؛ وكل من كفر وتكبر وطغى وتجبر ؛ فَإِن لَهُ نَار جَهَنَّم لَا يَمُوت فِيهَا وَلَا يحيى ..
وَقد أعدهم الله عذَاباً أَلِيمًا فَقَالَ عز وَجل : ﴿ كلما نَضِجَتْ جُلُودهمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيرهَا ليذوقوا الْعَذَاب ﴾ ..
وَأجْمع أهل السّنة أَيْضا : على أَنه لايبقى فِيهَا مُؤمنٌ ..
وَلَا يخلد فِيهَا : إِلَّا كَافِرٌ جَاحدٌ فَاعْلَمْهُ . ..
️أنْظُرهُ / يقظة أولي الإعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار وَرَقَة / 43 …