من حكم السلف ....الحلقة رقم 02

الحمد لله …️ومن الفوائد والحكم …️منها …قال الإمام أبو الطيب محمد صدّيق خان ابن حسن ابن علي ابن لطف الله الحسيني البخاريّ القِنَّوجيّ عليهِ رَحَمَات الله /الَّذين غرهم بِاللَّه الْغرُور : فهم الَّذين يعْملُونَ الْأَعْمَال ؛ ويشتغلون بالمنكرات ..وَيَقُولُونَ أَن الله رَحِيمٌ : نرجو رَحمته ..وكريمٌ : نتمنى مغفرته ..وَهَذَا التمنى : هُوَ الْغرُور الذى غير الشَّيْطَان اسْمه ؛ وَسَماهُ رَجَاء ؛ حَتَّى خدع بِهِ كثيراً من النَّاس ..وَقد شرح الله الرَّجَاء بقوله : ﴿ الَّذين آمنُوا وَهَاجرُوا وَجَاهدُوا فى سَبِيل الله أُولَئِكَ يرجون رَحْمَة الله ﴾ ..وَقيل لِلْحسنِ / قوم يَقُولُونَ : نرجوا الله ويضيعون الْعَمَل !!!فَقَالَ : هَيْهَات هَيْهَات ؛ هَلَكت أمانيهم ؛ يتردون فِيهَا من رجا شَيْئاً طلبه ؛ وَمن خَافَ شَيْئاً هرب مِنْهُ .. .وكما لَا ينْبت فى الدُّنْيَا زرع إِلَّا : بالحرث ..كَذَلِك لَا يحصل فى الْآخِرَة أجر وثواب : إِلَّا بِالْإِيمَان الْخَالِص ؛ وَالْعَمَل الصَّالح ؛ وَالنِّيَّة الصادقة . ..️أنْظُرهُ / يقظة أولي الإعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار وَرَقَة / 21 …️ومنها …وقال أيضًا ناقلاً عن الإمام الغزَّاليُّ عليهم رَحَمَات الله قال /قَالَ الغزاليّ : قد كَانَ النَّاس فى الزَّمَان الأول يواظبون على الطَّاعَات والعبادات ؛ ويبالغون فى الإحْتِرَاز عَن الشُّبُهَات والشهوات ؛ وَمَعَ ذَلِك كَانُوا يخَافُونَ على أنفسهم ؛ ويبكون فى الخلوات ..وَأما الْآن فنرى الْخلق : آمِنين فرحين غير خَائِفين مَعَ إصرارهم على المعاصى ؛ وانهماكهم فى الدُّنْيَا ؛ وإعراضهم عَنطَاعَة الله ؛ ويزعمون أَنهم واثقون بكرم الله تَعَالَى وفضله ؛ وراجون لعفوه ومغفرته ؛ وَيَقُولُونَ نعْمَته وَاسِعَة ؛ وَرَحمته شَامِلَة ..وأيُّ شىء من معاصى الْعباد فى بحار مغفرته ويسمون تمنيهم واغترارهم : رَجَاء ..وَيَقُولُونَ أَن الرجا : مَحْمُود فى الدّين ..فكأنهم يَزْعمُونَ أَنهم عرفُوا من كرم الله وفضله مَا لم يعرفهُ الْأَنْبِيَاء وَالسَّلَف الصَّالح .. . انْتهى️أنْظُرهُ / يقظة أولي الإعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار وَرَقَة / 21 - 22 …️ومنها …وقال الإمام أيضًا ناقلاً عنِ الإمام القُرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهم رَحَمَات الله /قَالَ :أجمع عُلَمَاء أهل السّنة على أَن أهل النَّار مخلدون فِيهَا ؛ غير خَارِجين مِنْهَا : كإبليس ؛ وَفرْعَوْن ؛ وهامان ؛ وَقَارُون ؛ وكل من كفر وتكبر وطغى وتجبر ؛ فَإِن لَهُ نَار جَهَنَّم لَا يَمُوت فِيهَا وَلَا يحيى ..وَقد أعدهم الله عذَاباً أَلِيمًا فَقَالَ عز وَجل : ﴿ كلما نَضِجَتْ جُلُودهمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيرهَا ليذوقوا الْعَذَاب ﴾ ..وَأجْمع أهل السّنة أَيْضا : على أَنه لايبقى فِيهَا مُؤمنٌ ..وَلَا يخلد فِيهَا : إِلَّا كَافِرٌ جَاحدٌ فَاعْلَمْهُ . ..️أنْظُرهُ / يقظة أولي الإعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار وَرَقَة / 43 …