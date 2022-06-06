بث مباريات اليوم

مع انتقال الرياضة إلى القرن الحادي والعشرين ، تعرض FIFA لضغوط للاستجابة لبعض العواقب الرئيسية للعولمة على كرة القدم الدولية. خلال الفترة الفاسدة لسويسرا سيب بلاتر كرئيس لسويسرا من 1998 إلى 2015 ، اكتسبت المساومة السياسية والجدل بين مسؤولي كرة القدم العالمية اهتمامًا إعلاميًا وعامًا أكبر. نشأ أيضًا تضارب مباشر في المصالح بين مجموعات كرة القدم المختلفة: لدى اللاعبين والوكلاء وشبكات التلفزيون ورعاة المنافسة والأندية والهيئات الوطنية والاتحادات القارية والفيفا وجهات نظر متباينة فيما يتعلق بتنظيم بطولات كرة القدم وتوزيع دخل كرة القدم. تنظيم تمثيل اللاعبين وانتقالاتهم هو أيضًا إشكالية. في دول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ، يتحرك اللاعبون بحرية عندما لا يخضعون لعقد. في قارات أخرى ، لا سيما إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية ، يميل اللاعبون إلى الارتباط بعقود طويلة الأمد مع الأندية التي يمكنها التحكم في حياتهم المهنية بالكامل.يطلب FIFA الآن من جميع الوكلاء أن يكونوا مرخصين وأن يجتازوا الاختبارات الكتابية التي تعقدها الاتحادات الوطنية ، لكن هناك القليل من الاتساق العالمي فيما يتعلق بالسيطرة على سلطات الوكيل. في أوروبا ، لعب الوكلاء دورًا رئيسيًا في تعزيز تضخم الأجور وزيادة تنقل اللاعبين. في أمريكا اللاتينية ، غالبًا ما يكون اللاعبون "مملوكين" جزئيًا لوكلاء قد يقررون ما إذا كانت الانتقالات ستتم. في أجزاء من إفريقيا ، تمت مقارنة بعض الوكلاء الأوروبيين بتجار الرقيق من حيث الطريقة التي يمارسون بها السيطرة الاستبدادية على اللاعبين ويحققون أرباحًا هائلة من رسوم النقل إلى الدوريات الغربية مع القليل من التفكير في رفاهية عملائهم. وبهذه الطريقة ، تنعكس التفاوتات الآخذة في الاتساع بين الدول المتقدمة والنامية في النمو غير المتكافئ واللوائح المتغيرة لكرة القدم العالمية.