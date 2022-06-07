من حكم السلف الحلقة رقم 03

الحمد لله …️ومن الفوائد والحكم …️منها …قال الحافظ الإمام محمد ابن القاسم ابن محمّد ابن بشار أبو بكر الأنباريّ عليهِ رَحَمَات الله /قول الرجل للرجل : ( حَسِيبُك اللهُ )فيه أربعة أقوال ..قال قوم / الحسيب : العالم ..ومعنى هذا الكلام : التهدد ..فإذا قال الرجل للرجل / ( حسيبك الله ) ؛ فمعناه : الله عالم بظلمك ؛ ومجازٍ لك عليه .. ..وقال آخرون / إذا قال الرجل للرجل / ( حسيبك الله ) ؛ فمعناه : المقتدر عليك الله ..وقال آخرون / الحسيب : الكافي ؛ من قول الله عز وجل / ﴿ عَطاءٌ حساباً ﴾ ..فإذا قال الرجل للرجل / ( حسيبك الله ) ؛فمعناه : كافيَّ إيّاك اللهُ ..وقالوا : لفظه الخبر ؛ ومعناه معنى الدعاء ؛ كأنه قال / أسأل الله أن يكفينيك ..وقال آخرون / الحسيب : المحاسب ..فإذا قال الرجل للرجل / ( حسيبك الله ) ؛ فمعناه : مُحَاسِبُكَ الله . ..️أنظره مع حذْفٍ يسيرٍ / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 05 - 06 …️ومنها …وقال الحافظ أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليهِ /وقولهم : ( ونِعْمَ الوكيلُ ) ..فيه ثلاثة أقوال ..قال أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء :الوكيل / الكافي ؛ كما قال عز وجل : ﴿ ألاّ تتخذوا من دوني وكيلاً ﴾ ..معناه : ألاّ تتخذوا من دوني كافياً ..وقال آخرون :الوكيل / الربّ ..فالمعنى عندهم : حسبنا الله ونعم الرب ..وقالوا / معنى قوله عز وجل : ﴿ ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ﴾ ؛ ألاّ تتخذوا من دوني ربّاً ..وقال آخرون :الوكيل / الكفيل ..والمعنى عندهم : حسبنا الله ونعم الكفيل بأرزاقنا ..واحتجوا بقول الشاعر :ذكرتُ أبا أروى فبت كأنني .. برد الأمورِ الماضياتِ وكيلُ ..وكلُّ اجتماعٍ من خليلٍ لفرقةٍ .. وكلُّ الذي بعدَ الفراقِ قليلُ ..قالوا فمعنى البيت : كأنني كفيل برد الأمور ..قال الحافظ الأنباريّ عليهِ رَحَمَات الله /والذي أختار من هذا / مذهب الفراء ؛ وهو أن يكون المعنى : كافينا الله ونعم الكافي ..فيكون الذي بعد ( نعم ) : موافقاً للذي قبلها ..كما تقول :رازقنا الله : ونعم الرازق ..وخالقنا الله : ونعم الخالق ..وراحمنا الله : ونعم الراحم ..فيكون هذا أحسن في اللفظ من قولك : خالقنا الله ونعم الكفيل ..والقولان الآخران : غير خارجين عن الصواب . ..️أنظره مع حذْفٍ يسيرٍ / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 07 - 08 …️ومنها …وقال الحافظ أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ تعالى عليهِ /وقولهم : ( اللهم لا مانعَ لما أعطيتَ ؛ ولا معطيَ لما منعتَ ؛ ولا ينفع ذا الجَدِّ منكَ الجَدُّ ) ..قال / فيه ثلاثة أقوال ..( 01 ) / قال أبو عُبيْد القاسم بن سلام / المعنى : ولا ينفع ذا الغِنى منك غناه ؛ وإنما ينفعه طاعتك والعمل بما يقربه منك .. .. ..( وقال بعدها ؛ أي / القاسم بن سلاّم ) /وهو بمنزلة قوله عز وجل : ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ ﴾ ..وقوله : ﴿ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زُلفى إلاّ مَنْ آمن وعَمِلَ صالحاً ﴾ ..( 02 ) / وقال غير أبي عبيد / الجَدُّ في هذا الموضع : الحظ ..وهو الذي تسميه العوام : البخت ..والمعنى عندهم : ولا ينفع ذا الحظ منك الحظ ؛ إنما ينفعه العمل بطاعتك .. .. ..( 03 ) / قول الناس : ولا ينفع ذا الجِدّ منك الجِدّ ؛ بكسر الجيم ..قال الحافظ أبو بكر الأنباريّ ؛ قال أبو عبيدة : هو خطأ ؛ لأن ( الجِدَّ ) : الإنكماش ؛ والله عز وجل قد دعا الناس وأمرهم بالإنكماش في طاعته فقال / ﴿ قد أفلح المؤمنونَ الذينَ هم في صلاتِهم خاشعونَ ﴾ ..وقال / ﴿ يا أيها الرسلُ كلوا من الطيباتِ واعملوا صالحاً ﴾ ..وقال / ﴿ إنَ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ إنّا لا نضيعُ أجرَ مَنْ أحسنَ عَملاً ﴾ ..قال أبو عبيد :ولا يجوز أن يأمرهم بالإنكماش ويدعوهم إليه ثم يقول : لا ينفعهم إنكماش ..قال أبو بكر :ولا أظن الذين رووا هذا بكسر الجيم ذهبوا إلى المعنى الذي أنكره أبو عبيد ؛ ولكنهم أرادوا : ولا ينفع ذا الإنكماش والحرص على الدنيا ؛ إنكماشه وحرصه عليها ؛ إنما ينفعه العمل للآخرة . ..️أنظره مع بعض الحذف / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 18 إلى وَرَقَة / 24 …