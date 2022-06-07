ترتيب الدوري السعودية

كفل ذلك مباراة نصف نهائي محمومة بالكامل للسعودية بعد ثلاثة أيام ، حيث كان نصف ملعب الرياض باللون الأصفر والنصف الآخر باللون الأزرق. وفاز الهلال بنتيجة 2-1 وقام المدافع علي البليحي بأداء تمريرة غرايم سونيس ووضع علم النادي في مركز الجزاء بعد مشاجرة بعد المباراة.بالمقارنة مع البطولات المنافسة في المنطقة مثل قطر والإمارات العربية المتحدة ، يمكن للأندية السعودية الكبيرة أن تخلق أجواءً كبيرة. بعض المشجعين هم من الدرجة الأولى ومن المفترض أن يكون هناك آخر في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 23 نوفمبر عندما من المتوقع أن يفوز الهلال بلقب آسيوي رابع قياسي ضد بوهانج ستيلرز من كوريا الجنوبية.الإنفاق على اللاعبين الأجانب لا يقترب من مجاراة الصين منذ بضع سنوات ، لكن هناك الكثير من النجوم في المملكة العربية السعودية. فاز الهلال بلقب الدوري السابع عشر في مايو الماضي ، وأضاف ماثيوس بيريرا وموسى ماريجا إلى فريق يضم الدولي الفرنسي السابق بافيتيمبي جوميز والعديد من اللاعبين الدوليين السعوديين. ليوناردو جارديم ، الذي قاد موناكو للفوز باللقب الفرنسي 2017 ، هو المدير الفني.ولدى النصر المهاجم المغربي السابق عبد الرزاق حمدالله والكاميروني الدولي فنسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا وبيتي مارتينيز أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2018.