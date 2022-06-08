من حكم السلف ....الحلقة رقم 04

إلياس
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الحمد لله …
️ومن الفوائد والحكم …
️️منها …
قال الحافظ الإمام محمد ابن القاسم ابن محمّد ابن بشار أبو بكر الأنباريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وقولهم : ( تباركَ اسمُكَ ؛ وتعالى جَدُّكَ ) ..
فيه قولان ..
قال قوم / معنى تبارك : تقدس ..
أي : تطهر ..
والقدس عند العرب : الطهر ..
والماء المقدس : هو الماء المطهر ..
وروح القدس معناه : الطهر ..
والقُدُّوس : الذي طهر من الأولاد ؛ والشركاء ؛ والصاحبة ..
قال رؤبة :
دعوتُ ربَّ العزَّة القُدُّوساَ .. دُعاءَ مَنْ لا يضربُ الناقوساَ ..
قال الله عز وجل وهو أصدق قيلا : ﴿ يُسَبِّحُ لله ما في السمواتِ وما في الأرض الملكِ القُدُّوسِ ﴾ ؛ معناه / الطاهر ..
ومعنى ( يسبح لله ) : ينزه الله ..
ومن العرب من يقول : القدوس ؛ ( بفتح القاف ) .. .. ..
وقال قوم :
معنى تبارك اسمك : تفاعل من البركة ..
أي : البركة تُكسب وتُنال بذكر اسمك ..
والإسم فيه أربع لغات :
اسم : بكسر الألف ..
وإسم : بضم الألف ؛ إذا ابتدأت بها ..
وإسم : بكسر السين ..
وإسمٌ : بضم السين .. .. ..
ومعنى قولهم / ( تعالى جدك ) : علا جلالك ؛ وارتفعت عظمتك . ..
️أنظره مع بعض الحذْف / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 53 - 54 …
️️ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /
وقولهم : ( بسمِ اللهِ الرحمن الرحيم ) ..
قال الحسن / الباء : بهاء الله ..
والسين : سناء الله ..
والميم : مجد الله ..
والرحمن : الرقيق ..
والرحيم : أرق من الرحمن .. .
وقال ابن عباس / الرحمن الرحيم : إسمان رقيقان ؛ أحدهما أرق من الآخر ..
فالرحمن : الرقيق ..
والرحيم : العاطف على خلقه بالرزق . ..
قال أبو عبيدة / الرحمن مجازه عند العرب : ذو الرحمة ..
والرحيم : الراحم . ..
️أنظره / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 58 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
وقولهم : ( سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) ..
معناه : أجاب الله مَنْ حَمِدَهُ ؛ والله سامع على كل حال ..
وكذلك / ( سمع الله دعاءك ) معناه : أجاب الله دعاءك ..
وأنشدنا أبو العباس عن ابن الأعرابي :
دعوتُ اللهَ حتى خِفْتُ أنْ لا .. يكونَ اللهُ يسمعُ ما أقولُ ..
معناه : يجيب ما أقول . ..
️أنظره / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 59 - 60 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
وقولهم : ( قد اعْتَمَرَ الرجل ) ..
معناه [ في كلامهم ] : قد زار البيت ..
والإعتمار معناه في كلامهم : الزيارة ..
هذا قول جماعة من أهل اللغة ؛ واحتجوا بقول الشاعر :
يُهِلُّ بالفَرْقَدِ رُكبانُها .. كما يُهِلُّ الراكبُ المُعْتَمِرْ ..
وقال آخرون / معنى الإعتمار والعمرة في كلامهم : القصد ..
قال الشاعر :
لقد سما ابنُ مَعْمَرٍ لما اعتَمَر .. مَغْزىً بعيداً من بعيدٍ وضبَرَ ..
أراد : حين قصد . ..
️أنظره / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 99 …
️ومن الفوائد والحكم …
️️منها …
قال الحافظ الإمام محمد ابن القاسم ابن محمّد ابن بشار أبو بكر الأنباريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وقولهم : ( تباركَ اسمُكَ ؛ وتعالى جَدُّكَ ) ..
فيه قولان ..
قال قوم / معنى تبارك : تقدس ..
أي : تطهر ..
والقدس عند العرب : الطهر ..
والماء المقدس : هو الماء المطهر ..
وروح القدس معناه : الطهر ..
والقُدُّوس : الذي طهر من الأولاد ؛ والشركاء ؛ والصاحبة ..
قال رؤبة :
دعوتُ ربَّ العزَّة القُدُّوساَ .. دُعاءَ مَنْ لا يضربُ الناقوساَ ..
قال الله عز وجل وهو أصدق قيلا : ﴿ يُسَبِّحُ لله ما في السمواتِ وما في الأرض الملكِ القُدُّوسِ ﴾ ؛ معناه / الطاهر ..
ومعنى ( يسبح لله ) : ينزه الله ..
ومن العرب من يقول : القدوس ؛ ( بفتح القاف ) .. .. ..
وقال قوم :
معنى تبارك اسمك : تفاعل من البركة ..
أي : البركة تُكسب وتُنال بذكر اسمك ..
والإسم فيه أربع لغات :
اسم : بكسر الألف ..
وإسم : بضم الألف ؛ إذا ابتدأت بها ..
وإسم : بكسر السين ..
وإسمٌ : بضم السين .. .. ..
ومعنى قولهم / ( تعالى جدك ) : علا جلالك ؛ وارتفعت عظمتك . ..
️أنظره مع بعض الحذْف / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 53 - 54 …
️️ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /
وقولهم : ( بسمِ اللهِ الرحمن الرحيم ) ..
قال الحسن / الباء : بهاء الله ..
والسين : سناء الله ..
والميم : مجد الله ..
والرحمن : الرقيق ..
والرحيم : أرق من الرحمن .. .
وقال ابن عباس / الرحمن الرحيم : إسمان رقيقان ؛ أحدهما أرق من الآخر ..
فالرحمن : الرقيق ..
والرحيم : العاطف على خلقه بالرزق . ..
قال أبو عبيدة / الرحمن مجازه عند العرب : ذو الرحمة ..
والرحيم : الراحم . ..
️أنظره / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 58 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
وقولهم : ( سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) ..
معناه : أجاب الله مَنْ حَمِدَهُ ؛ والله سامع على كل حال ..
وكذلك / ( سمع الله دعاءك ) معناه : أجاب الله دعاءك ..
وأنشدنا أبو العباس عن ابن الأعرابي :
دعوتُ اللهَ حتى خِفْتُ أنْ لا .. يكونَ اللهُ يسمعُ ما أقولُ ..
معناه : يجيب ما أقول . ..
️أنظره / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 59 - 60 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
وقولهم : ( قد اعْتَمَرَ الرجل ) ..
معناه [ في كلامهم ] : قد زار البيت ..
والإعتمار معناه في كلامهم : الزيارة ..
هذا قول جماعة من أهل اللغة ؛ واحتجوا بقول الشاعر :
يُهِلُّ بالفَرْقَدِ رُكبانُها .. كما يُهِلُّ الراكبُ المُعْتَمِرْ ..
وقال آخرون / معنى الإعتمار والعمرة في كلامهم : القصد ..
قال الشاعر :
لقد سما ابنُ مَعْمَرٍ لما اعتَمَر .. مَغْزىً بعيداً من بعيدٍ وضبَرَ ..
أراد : حين قصد . ..
️أنظره / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 99 …