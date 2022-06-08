من حكم السلف ....الحلقة رقم 04

الحمد لله …️ومن الفوائد والحكم …️منها …قال الحافظ الإمام محمد ابن القاسم ابن محمّد ابن بشار أبو بكر الأنباريّ عليهِ رَحَمَات الله /وقولهم : ( تباركَ اسمُكَ ؛ وتعالى جَدُّكَ ) ..فيه قولان ..قال قوم / معنى تبارك : تقدس ..أي : تطهر ..والقدس عند العرب : الطهر ..والماء المقدس : هو الماء المطهر ..وروح القدس معناه : الطهر ..والقُدُّوس : الذي طهر من الأولاد ؛ والشركاء ؛ والصاحبة ..قال رؤبة :دعوتُ ربَّ العزَّة القُدُّوساَ .. دُعاءَ مَنْ لا يضربُ الناقوساَ ..قال الله عز وجل وهو أصدق قيلا : ﴿ يُسَبِّحُ لله ما في السمواتِ وما في الأرض الملكِ القُدُّوسِ ﴾ ؛ معناه / الطاهر ..ومعنى ( يسبح لله ) : ينزه الله ..ومن العرب من يقول : القدوس ؛ ( بفتح القاف ) .. .. ..وقال قوم :معنى تبارك اسمك : تفاعل من البركة ..أي : البركة تُكسب وتُنال بذكر اسمك ..والإسم فيه أربع لغات :اسم : بكسر الألف ..وإسم : بضم الألف ؛ إذا ابتدأت بها ..وإسم : بكسر السين ..وإسمٌ : بضم السين .. .. ..ومعنى قولهم / ( تعالى جدك ) : علا جلالك ؛ وارتفعت عظمتك . ..️أنظره مع بعض الحذْف / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 53 - 54 …️ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /وقولهم : ( بسمِ اللهِ الرحمن الرحيم ) ..قال الحسن / الباء : بهاء الله ..والسين : سناء الله ..والميم : مجد الله ..والرحمن : الرقيق ..والرحيم : أرق من الرحمن .. .وقال ابن عباس / الرحمن الرحيم : إسمان رقيقان ؛ أحدهما أرق من الآخر ..فالرحمن : الرقيق ..والرحيم : العاطف على خلقه بالرزق . ..قال أبو عبيدة / الرحمن مجازه عند العرب : ذو الرحمة ..والرحيم : الراحم . ..️أنظره / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 58 …️ومنها …وقال أيضًا /وقولهم : ( سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) ..معناه : أجاب الله مَنْ حَمِدَهُ ؛ والله سامع على كل حال ..وكذلك / ( سمع الله دعاءك ) معناه : أجاب الله دعاءك ..وأنشدنا أبو العباس عن ابن الأعرابي :دعوتُ اللهَ حتى خِفْتُ أنْ لا .. يكونَ اللهُ يسمعُ ما أقولُ ..معناه : يجيب ما أقول . ..️أنظره / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 59 - 60 …️ومنها …وقال أيضًا /وقولهم : ( قد اعْتَمَرَ الرجل ) ..معناه [ في كلامهم ] : قد زار البيت ..والإعتمار معناه في كلامهم : الزيارة ..هذا قول جماعة من أهل اللغة ؛ واحتجوا بقول الشاعر :يُهِلُّ بالفَرْقَدِ رُكبانُها .. كما يُهِلُّ الراكبُ المُعْتَمِرْ ..وقال آخرون / معنى الإعتمار والعمرة في كلامهم : القصد ..قال الشاعر :لقد سما ابنُ مَعْمَرٍ لما اعتَمَر .. مَغْزىً بعيداً من بعيدٍ وضبَرَ ..أراد : حين قصد . ..️أنظره / الزاهر في معاني كلمات الناس ج 01 وَرَقَة / 99 …