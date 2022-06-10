ابنِ مشروع الذكاء

الاصطناعي في مجالك الخاص

ورشة عمل لمدة يومان تمكنك من اكتساب المهارات والأدوات اللازمة لتتعرف وتبني وتدير مشاريع الذكاء الاصطناعي وتصبح قائداً مستقبلي في تخصصك أو مجال عملك.



10 & 11 يونيو, 2022 6:00 م - 8:00 م بتوقيت الرياض

12 & 13 يونيو, 2022 6:00 م - 8:00 م بتوقيت الرياض



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