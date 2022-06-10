القمر المدلل
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 7
- النقاط
- 3
- العمر
- 35
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
" عايز تكون محترف في التحدث بالإنجليزية وتقدر تتكلم بطلاقة وتقدم على أي شغل بكل ثقة؟
زهقت من طرق التعليم التقليدية؟
أنا هقولكم على أكتر مكان هيساعدكم تعملوا دا بكل سهولة, المكان اسمه Go Talky ومعاهم هتقدر تتكلم مع متحدثين محترفين كل يوم في أي وقت تختاره بمجرد ضغطة زر إنك عايز تتكلم هيدخل معاك مدرس محترف لوحدكم في مكالمة هيساعدك ويصححلك أخطائك لحد ما تبقى Fluent في اللغة.. وكمان في "" مكالمة مجانية "" الأول ممكن تجربها بنفسك..
أنا هقولكم على أكتر مكان هيساعدكم تعملوا دا بكل سهولة, المكان اسمه Go Talky ومعاهم هتقدر تتكلم مع متحدثين محترفين كل يوم في أي وقت تختاره بمجرد ضغطة زر إنك عايز تتكلم هيدخل معاك مدرس محترف لوحدكم في مكالمة هيساعدك ويصححلك أخطائك لحد ما تبقى Fluent في اللغة.. وكمان في "" مكالمة مجانية "" الأول ممكن تجربها بنفسك..
ابعت رسالة على الصفحة من هنا عشان تجربها
https://www.facebook.com/CallTALKY
الخدمة متاحة لجميع الدول..
يالا استثمر في نفسك ومتضيعش وقت.. "
الخدمة متاحة لجميع الدول..
يالا استثمر في نفسك ومتضيعش وقت.. "