جدول مباريات الدوري السعودي 2021-2022

الرياض: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الدرجة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين سترتفع من 16 إلى 18 ناديًا من موسم 2023-24 ، بهدف تعزيز مكانة البطولة كواحدة من أفضل الفرق في آسيا.من أجل تسهيل زيادة التوسع ، سيتم إقصاء فريقين فقط ، بدلاً من الثلاثة المعتادة ، من الدرجة الأولى في نهاية الموسم المقبل. سيتم ترقية أربعة فرق.وقال ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم للتلفزيون المحلي يوم الخميس إن الخطوة التي تم الاتفاق عليها في لقاء مع أندية البلاد ستضع الدوري السعودي في صدارة الدوري السعودي مع الأكبر والأفضل في العالم.تضم الدوري الألماني 18 فريقًا ، بينما تضم جميع الفرق العليا في البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى ، إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ، 20 فريقًا.قال المشعل: "تضم أكبر البطولات الدولية ذات التنافسية العالية ما بين 18 فريقًا و 20 فريقًا". ورأينا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة إضافية هنا في المملكة العربية السعودية ورفع عدد الأندية إلى 18 في الدوري المحترف ، بدءًا من موسم 2023-24.وقال إن أهم سبب لهذه الخطوة "هو الرغبة في زيادة المنافسة بين الأندية ، الأمر الذي سيساعد على إنتاج المزيد من المواهب ، وستنعكس هذه الميزة على المنتخب الوطني أيضًا".ويحرص الاتحاد على توسيع الدوري في وقت تتمتع فيه السعودية بفترة نجاح في كرة القدم. وتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم للمرة السادسة الشهر الماضي بفوزه بالمجموعة الثانية متقدما على اليابان وأستراليا. في نوفمبر ، توج الهلال بطلاً لآسيا للمرة الرابعة بعد فوزه على بوهانج ستيلرز 2-0 في المباراة النهائية بالرياض.تم الاتفاق أيضًا على أنه اعتبارًا من نفس الموسم ، ستكون الفرق قادرة على التعاقد مع ثمانية لاعبين أجانب ، أي أكثر من المسموح به حاليًا ، على الرغم من أن سبعة فقط يمكنهم اللعب في وقت واحد.كان الحد الأقصى للاعبين الأجانب في المملكة العربية السعودية أعلى من معظم البطولات الأخرى ، لكن بقية آسيا تلحق بالركب.في فبراير ، وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تنفيذ اقتراح من SAFF لزيادة الحد الأقصى لعدد أربعة لاعبين في دوري أبطال أوروبا إلى ستة لاعبين بدءًا من بطولة 2023-24. ليس لدى الدوري الياباني حدًا لعدد الواردات التي يمكن توقيعها ، ولكن يمكن تضمين خمسة فقط في تشكيلة يوم المباراة ، بينما تسمح كوريا الجنوبية أيضًا بخمس واردات.تم الاتفاق أيضًا على كيفية تأهل الأندية السعودية لبطولة دوري أبطال آسيا AFC القادمة - وهي القضية التي نوقشت منذ الإعلان مؤخرًا عن أن البطولة القارية ستغير جدول أعمالها.بعد انتهاء بطولة 2022 الحالية ، سيتحول دوري أبطال أوروبا من شكله المعتاد من مارس إلى نوفمبر إلى المنافسة من سبتمبر إلى مايو. سيبدأ هذا من موسم 2023-24 ، مما يعني أنه سيستمر جنبًا إلى جنب مع الموسم المحلي لدوري المحترفين السعودي.