التعرف على اليوتيوبر قاسم سرحان

جوري الفيصل
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 مارس 2022
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- Saudi Arabia
- الجنس
- أنثى
أصبح الشباب العرب ينشرون محتوى جذابا على موقع يوتيوب، وذلك منذ أن أتيح يوتيوب على الإنترنت في 2005.
لم يكن في 2005 يوتيوب شهيرا إلى هذا الحد الذي نراه الآن، "لكل كل شيئ تغير وكذلك المحتوى الذي يقدم للجماهير العربية" وبعد أن بات يوتيوب متاحا في كل الدول العربية، أصبح عدد من الشباب العرب "يوتيوبر" يقدمون محتوى عبقرى، و سنقدم لكم اليوم اليوتيوبر قاسم سرحان .
قاسم سرحان واسمه المستعار ( قاسمو ) الذي ولد عام 1999 في سوريا من محافظة الحسكة والآن يقيم في العراق من محافظة دهوك و الذي درس في جامعة دهوك و حصل علي بكالوريوس إدارة السياحة والفنادق من جامعة دهوك والذي بدأ مشواره في عالم اليوتيوب في عام 2015 واصبح الان من اليوتيوبر الذي يقدمون محتوي فعال علي اليوتيوب و يمتلك قناة مختصة بالالعاب المتنوعة .
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رباط قناة اليوتيوب:- https://www.youtube.com/Qasmogaming
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لم يكن في 2005 يوتيوب شهيرا إلى هذا الحد الذي نراه الآن، "لكل كل شيئ تغير وكذلك المحتوى الذي يقدم للجماهير العربية" وبعد أن بات يوتيوب متاحا في كل الدول العربية، أصبح عدد من الشباب العرب "يوتيوبر" يقدمون محتوى عبقرى، و سنقدم لكم اليوم اليوتيوبر قاسم سرحان .
قاسم سرحان واسمه المستعار ( قاسمو ) الذي ولد عام 1999 في سوريا من محافظة الحسكة والآن يقيم في العراق من محافظة دهوك و الذي درس في جامعة دهوك و حصل علي بكالوريوس إدارة السياحة والفنادق من جامعة دهوك والذي بدأ مشواره في عالم اليوتيوب في عام 2015 واصبح الان من اليوتيوبر الذي يقدمون محتوي فعال علي اليوتيوب و يمتلك قناة مختصة بالالعاب المتنوعة .
يمكنك متابعته علي مواقع التواصل الاجتماعي :-
رابط الحساب الشخصي :- Log into Facebook
رباط قناة اليوتيوب:- https://www.youtube.com/Qasmogaming
رابط صفحة الفيسبوك للبثوث المباشرة:- Log into Facebook
رابط الانستجرام:- Login • Instagram