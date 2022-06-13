اخبار الدوري السعودي

عُقد آخر مؤتمر مباشر لـ قبل انتشار الوباء في اليابان في عام 2019 ، وشهد مشاركة وفد رسمي كبير من SFA على أرض الواقع في طوكيو. خلال جائحة Covid-19 ، شاركت في ندوة عبر الإنترنت بقيادة حول مبادرات COVID-19 الرياضية ، لتسليط الضوء على جهود الاتحاد لتعزيز النشاط البدني والحياة الصحية من خلال عروضه الرقمية الشاملة.في العام التالي ، استضافت دورة القيادة المعتمدة من ، للمساعدة في تدريب وتطوير القادة والمديرين الرياضيين في جميع أنحاء المملكة.كما تعاونت مع و to في أوائل عام 2022 لإجراء ورش عمل عالمية بعنوان ، بهدف تعزيز مشاركة الفتيات في الألعاب الرياضية.تنظم المؤتمر العالمي مرتين ، وتعتبر القمة متعددة الأيام منصة فريدة لتبادل المعرفة منظم لتعزيز مفهوم الرياضة للجميع وزيادة مستويات النشاط البدني عبر السكان.بجمع أصحاب المصلحة من مختلف المنظمات الرياضية والخبراء في مجال الرياضة من جميع أنحاء العالم ، تم تنظيم مؤتمر 2022 تحت شعار "الرياضة للجميع في عالم متغير".سلط الموضوع الضوء على حقيقة أن المنظمات الرياضية تتكيف معها. كل شيء من تغير المناخ والاقتصاد إلى ظروف ما بعد الجائحة وأكثر من ذلك.يعد تعاون المستمر مع جزءًا من التزام الاتحاد بتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والعالمية نحو هدف موحد لجعل المجتمعات أكثر نشاطًا وصحة وسعادة.