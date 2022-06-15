لماذا يعتبر الذهب الملاذ الآمن لرأس المال ؟

جوري الفيصل
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فى ظل الازمة الروسية الاوكرانية وما لها من تداعيات قد تؤثر على المدخرات المالية فإن التوجه نحو الاستثمار فى الذهب هو افضل وسيلة للاستثمار سواء لتحقيق الربح أو للمحافظة على الأموال، وعلى الرغم من أن الاستثمار في هذا الوقت صعبا للغاية إلا أن هناك مجالات مضمونة بشكل كبير ويسهل التداول فيها وتحقيق الأرباح دون أي مجهود، وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في تراجع أسعار الأسهم في البورصات العالمية، كما تسببت في ارتفاع سعر النفط عالميا، ولكن يبقى السؤال كيف يمكنك استغلال الأزمة العالمية لتحقيق الأرباح .
يحظى الذهب بشعبية واسعة كمصدر لحفظ الموارد المالية في أوقات الأزمات و بطلب كبير من قبل البنوك المركزية، التي تعتبره أحد وسائل تنويع احتياطياتها الأجنبية، إلى جانب المستثمرين المؤسسين والأفراد الذين يرون في الذهب وسيلة لحفظ قيمة المدخرات، والتحوط ضد مخاطر الاقتصاد وتقلبات الأسواق، لذا فإن الذهب لو لم يرتفع لتحقيق الأرباح فإنه سيحفظ لك قيمة مالك.
متجر IBN gold :-
يعتبر متجر IBN gold هو عبارة عن منصة إلكترونية لشراء الذهب ، أطلقته شبكة السبائك الدولية (IBN) ، والتي تعد واحدة من تجار المعادن الثمينة الرائدين في الإمارات العربية المتحدة. نحن نقدم خدمة عملاء استثنائية من خلال متجر التسوق الموثوق به عبر الإنترنت ، والذي يمكّن المستثمرين من شراء منتجاتنا الذهبية عالية الجودة عبر الإنترنت بسهولة وأمان.
يقدم متجر IBN gold للذهب مجموعة متنوعة من حزم السبائك الذهبية المعتمدة والتي يتم شحنها مؤمنة بالكامل ، مع التأكد من حصولك على تجربة شراء ذهب شاملة تنتهي بالتسليم المباشر والخاص إلى باب منزلك.
تتمثل رؤيتنا في إنشاء منصة سهلة عبر الإنترنت لأي شخص لشراء أصل مادي أعتبره أحد أكثر الاستثمارات المتاحة أمانًا.
لماذا متجر IBN gold :-
الأسعار التي تراها على موقعنا هي الأسعار المحددة التي ستدفعها. لا تتغير أقساطها ، المدرجة بجوار كل منتج ، عندما تدخل لإجراء عملية شراء. لن نفاجئك بأي رسوم عمولة خفية أو رسوم إضافية. ما تراه هو ما تحصل عليه !
مميزات متجر IBN gold :-
يحظى الذهب بشعبية واسعة كمصدر لحفظ الموارد المالية في أوقات الأزمات و بطلب كبير من قبل البنوك المركزية، التي تعتبره أحد وسائل تنويع احتياطياتها الأجنبية، إلى جانب المستثمرين المؤسسين والأفراد الذين يرون في الذهب وسيلة لحفظ قيمة المدخرات، والتحوط ضد مخاطر الاقتصاد وتقلبات الأسواق، لذا فإن الذهب لو لم يرتفع لتحقيق الأرباح فإنه سيحفظ لك قيمة مالك.
متجر IBN gold :-
يعتبر متجر IBN gold هو عبارة عن منصة إلكترونية لشراء الذهب ، أطلقته شبكة السبائك الدولية (IBN) ، والتي تعد واحدة من تجار المعادن الثمينة الرائدين في الإمارات العربية المتحدة. نحن نقدم خدمة عملاء استثنائية من خلال متجر التسوق الموثوق به عبر الإنترنت ، والذي يمكّن المستثمرين من شراء منتجاتنا الذهبية عالية الجودة عبر الإنترنت بسهولة وأمان.
يقدم متجر IBN gold للذهب مجموعة متنوعة من حزم السبائك الذهبية المعتمدة والتي يتم شحنها مؤمنة بالكامل ، مع التأكد من حصولك على تجربة شراء ذهب شاملة تنتهي بالتسليم المباشر والخاص إلى باب منزلك.
تتمثل رؤيتنا في إنشاء منصة سهلة عبر الإنترنت لأي شخص لشراء أصل مادي أعتبره أحد أكثر الاستثمارات المتاحة أمانًا.
لماذا متجر IBN gold :-
الأسعار التي تراها على موقعنا هي الأسعار المحددة التي ستدفعها. لا تتغير أقساطها ، المدرجة بجوار كل منتج ، عندما تدخل لإجراء عملية شراء. لن نفاجئك بأي رسوم عمولة خفية أو رسوم إضافية. ما تراه هو ما تحصل عليه !
مميزات متجر IBN gold :-
- تعد واحدة من تجار المعادن الثمينة الرائدين في الإمارات العربية المتحدة .
- يمكّن للمستثمرين شراء المنتجات الذهبية عالية الجودة عبر الإنترنت بسهولة وأمان .
- يقدم متجر IBN للذهب مجموعة متنوعة من حزم السبائك الذهبية المعتمدة والتي يتم شحنها مؤمنة بالكامل .
- التأكد من حصولك على تجربة شراء ذهب شاملة تنتهي بالتسليم المباشر والخاص إلى باب منزلك .
- يقوم بتسليم الذهب والفضة المؤدي الى دولة الامارات العربية المتحدة او أي جهة دولية من خلال خدمات الشحن المؤمنة لديهم .