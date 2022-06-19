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قناة العاب ويوميات سيلا

ج

جوري الفيصل

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 مارس 2022
المشاركات
5
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
Saudi Arabia
الجنس
أنثى
قناة العاب ويوميات سيلا

يوتيوب..أشهر وأكبر منصة على الشبكة العنكبوتية لرفع ومشاهدة المقاطع المرئية والإذاعات والبثّ الحيّ، تخطّى عدد مستخدميه 2 مليار مستخدم شهريًا بموجب أكثر من 30 مليون مستخدم يوميًا.يتواجد عليه أكثر من 50 مليون صانع محتوى.
هناك عددًا ضخمًا من قنوات اليوتيوب في كل المجالات، فهناك القنوات التعليمية والقنوات الإخبارية والعلمية والتاريخية والترفيهية، وقنوات الإذاعات والبث الحي.
و نقدم لكم اليوم قناة ترفيهية بمحتوي فكاهي قناة العاب ويوميات سيلا تقدمها لكم البنوتة الجميلة سيلا ، التي تقوم يومياً بأجمل المغامرات مع العابها .. تقدم القناة مقاطع ترفيهية ل سيلا مع ألعابها و مغامراتها و تشارك معكم الانشطة التي تقوم بها ليتعلم الاطفال مثل طريقة الرسم و التلوين و تعلم جدول الجمع وغيرها من الانشطة الفعالة لأطفالكم وهي قناة ترفيهية في المقام الاول و تعتمد على مقاطع ترفيهية و تعليمية .
و قد تم افتتاح القناة في ابريل 2021 و تستهدف القناة جميع المواطنين علي مستوي العالم العربي باسلوب ترفيهي , انصح الجميع بمتابعتها لمشاهدة المزيد من الفديوهات الممتعة .
https://www.youtube.com/channel/UCgVmyTokKLpe0ZJwLzJcdNA
 
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