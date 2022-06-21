لماذا ينصح باستخدام الاكواب الورقية

الأكواب الورقية رسامكو مثالية أثناء التنقل.

هناك العديد من المزايا لاختيار #الأكواب الورقية على البلاستيك والستايروفوم.



أكواب ورقية #رسامكو - مزايا

#Rassamco أولاً وقبل كل شيء ، الأكواب الورقية رسامكو آمنة للاستخدام في الميكروويف. إنها صديقة للبيئة وتأتي بتكلفة معقولة. معظم الأكواب الورقية وغيرها من الملحقات مصنوعة من مواد طبيعية ، مما يعني أنها قابلة لإعادة التدوير ، وبالتالي فهي طريقة رائعة لتقليل بصمتك الكربونية.



تشير الدراسات إلى أن الورق هو المادة الرائدة التي ينتهي بها الأمر كنفايات صلبة. لحسن الحظ ، إنها أيضًا أسرع مواد النفايات المتحللة وسهلة إعادة التدوير. نظرًا لأن المنتج مصنوع من أشجار طبيعية مع إضافة القليل من المواد الأجنبية ، فهو أحد الملحقات الأقل تعقيدًا التي نستخدمها في حياتنا اليومية. وحقيقة أنه من السهل تجعيدها يجعلها أكثر ضغطًا. كما أنها من أنظف وأسرع المواد القابلة للتحلل.

ببساطة عن طريق طحن الورق وخلط الماء ، يمكن صنع اللب. يضاف هذا اللب إلى مواد أخرى لصنع أكواب جديدة ومنتجات أخرى من هذا القبيل. تعمل هذه الأكواب الصديقة للبيئة مثل أي أكواب شائعة أخرى تستخدم في أغراض الأطعمة والمشروبات. تشير الأبحاث التي أجريت في هذا المجال إلى أن هذه المنتجات قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪. والخبر السار هو أنه يمكن إعادة تدوير هذه المنتجات إلى ألياف لاستخدامها في المنتجات الورقية الأخرى أيضًا. يمكننا حتى تحويلها إلى

طاقة.



تأتي الأكواب@rassamcosa في مجموعة متنوعة من الأحجام والأشكال والتصاميم. التخلص من الأكواب والصحون سهل أيضًا. لا يتعين عليك استئجار جامع نفايات لإعادة تدوير منتجاتك. يمكنك العثور على حاوية حيث يمكنك رمي المنتجات القابلة لإعادة التدوير بشكل قانوني وبدون متاعب. بهذه الطريقة يمكنك أيضًا التأكد من إعادة تدوير#الكوب_الورقي المستخدم بشكل صحيح.