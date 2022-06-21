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مباريات اليوم الدوري السعودي

mohammedahmed88

mohammedahmed88

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مباريات اليوم الدوري السعودي

أدى الفوز 2-0 على الإمارات العربية المتحدة إلى تأمين يونغ فالكونز المركز الأول في المجموعة الرابعة ، مواجهة دور الثمانية يوم الأحد ضد فيتنام
وجاءت أهداف السعودية عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 57 وسعود عبد الحميد من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع
الرياض: وصلت السعودية إلى ربع نهائي كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة بعد فوزها يوم الخميس على الإمارات 2-0 في المباراة الأخيرة للمجموعة الرابعة.

الانتصار على ملعب لوكوموتيف في طشقند ، عاصمة أوزبكستان ، جعل يونغ فالكونز في صدارة مجموعتهم. وسينضم اليهم في دور الثمانية اليابان التي تغلبت على طاجيكستان 3-صفر.
نادي الهلال
وجاءت أهداف السعودية عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 57 وسعود عبد الحميد من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وستلتقي السعودية الآن مع فيتنام يوم الأحد ، وتشهد مباريات ربع النهائي الأخرى مواجهة كوريا الجنوبية مع اليابان في نفس الليلة ، بينما تواجه أوزبكستان البلد المضيف العراق وأستراليا ضد تركمانستان يوم السبت.
مباراة الاتحاد
 
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