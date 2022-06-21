مباريات اليوم الدوري السعودي

أدى الفوز 2-0 على الإمارات العربية المتحدة إلى تأمين يونغ فالكونز المركز الأول في المجموعة الرابعة ، مواجهة دور الثمانية يوم الأحد ضد فيتناموجاءت أهداف السعودية عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 57 وسعود عبد الحميد من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائعالرياض: وصلت السعودية إلى ربع نهائي كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة بعد فوزها يوم الخميس على الإمارات 2-0 في المباراة الأخيرة للمجموعة الرابعة.الانتصار على ملعب لوكوموتيف في طشقند ، عاصمة أوزبكستان ، جعل يونغ فالكونز في صدارة مجموعتهم. وسينضم اليهم في دور الثمانية اليابان التي تغلبت على طاجيكستان 3-صفر.وجاءت أهداف السعودية عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 57 وسعود عبد الحميد من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.وستلتقي السعودية الآن مع فيتنام يوم الأحد ، وتشهد مباريات ربع النهائي الأخرى مواجهة كوريا الجنوبية مع اليابان في نفس الليلة ، بينما تواجه أوزبكستان البلد المضيف العراق وأستراليا ضد تركمانستان يوم السبت.