مراكز الدوري السعودي

الرياض: لقد حدث ما لا يمكن تصوره ، حيث تعرض الاتحاد للهروب مرة واحدة من قبل حامل اللقب الهلال. كانت الجولة 28 من أصل 30 في موسم الدوري السعودي للمحترفين مذهلة وتعني أن الجماهير ستتمتع بهدوء حقيقي عندما تستأنف الحملة في يونيو.1. الهلال الآن المرشح الأوفر حظاًكان هناك تحول مذهل في القمة. في أقل من أسبوع قلص الهلال تقدم الاتحاد من ست نقاط إلى لا شيء. يتشاركون أيضًا في نفس فرق الهدف.وتغلب حامل اللقب يوم الأحد على أبها بهدفين نظيفين. جاء الهدفان في الشوط الثاني حيث افتتح قلب الدفاع علي البليحي التسجيل بعد 10 دقائق من نهاية الشوط الأول وأوديون إيغالو ، هداف أكثر انتظاماً ، ليحسم الفوز بعد 10 دقائق من النهاية.في هذه المرحلة من الموسم ، لا يتعلق الأمر بالعروض بل يتعلق فقط بالحصول على النقاط على السبورة. كان هذا هو نوع اللعبة التي لن يتذكرها المشجعون لفترة طويلة باستثناء حقيقة أنها أغلقت الفجوة أخيرًا. الآن الهلال لديه الزخم.يبدو أن الخسارة أمام الفيحاء في بداية مايو قد أنهت آمالهم في اللقب ، لكن أربعة انتصارات متتالية منذ ذلك الحين ، بما في ذلك الفوز على الاتحاد الأسبوع الماضي ، تعني أن الزخم في الرياض. على الرغم من الجدول الزمني والإصابات ، هم الآن المرشحون.2. الاتحاد يتعثر مرة أخرىخسر المتصدر 1-0 أمام منافس الهبوط ، الطائي ، الذي يبدو الآن في مأمن من الهبوط ، لكن العناوين الرئيسية ستركز على كيفية اقتراب الفريق القادم من جدة من التخلص من أول فوز باللقب منذ عام 2009.كان كل شيء يبدو جيدًا منذ فترة قصيرة ، لكن نقطة واحدة فقط من آخر ثلاث مباريات أدت إلى إثارة كل شيء في الهواء.