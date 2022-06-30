أرشفة المواقع في جوجل سيرف فايف

عوامل ترتيب المواقع الإلكترونية في البحث من خدمات أرشفة المواقع​

المحتوى (Content Quality)​

Ubersuggest

مؤشرات Google

KWFinder

Answer The Public

العنوان الرئيسى (Page Title): ينبغي أن يشتمل العنوان الأساسي على كلمة البحث المستهدفة ويرمز إلى مضمون الورقة لمبالغة معـدل زيارة الورقة على رقم مرات البروز في عائدات البحث (Click on-through-rate) والتي أيضاً موظف مهم في تنظيم موقعك في عائدات البحث ولا يتجاوز 65 حرفاً ريثما يبدو تام لمستعملي الحواسب والتلفونات الجوالة.

ينبغي أن يشتمل العنوان الأساسي على كلمة البحث المستهدفة ويرمز إلى مضمون الورقة لمبالغة معـدل زيارة الورقة على رقم مرات البروز في عائدات البحث (Click on-through-rate) والتي أيضاً موظف مهم في تنظيم موقعك في عائدات البحث ولا يتجاوز 65 حرفاً ريثما يبدو تام لمستعملي الحواسب والتلفونات الجوالة. وصف الورقة (Meta Description): يبدو وصف الورقة في عائدات البحث حين أن وصف موجز عن مضمون الورقة ينبغي الحرص به حين يشجع على مبالغة معـدل زيارة الورقة على رقم مرات البروز في عائدات البحث المتباينة شبيه العنوان الرئيسى ولا يتجاوز 156 حرفاُ ليبدو تاماً متضمناً كلمة البحث المستهدفة.

يبدو وصف الورقة في عائدات البحث حين أن وصف موجز عن مضمون الورقة ينبغي الحرص به حين يشجع على مبالغة معـدل زيارة الورقة على رقم مرات البروز في عائدات البحث المتباينة شبيه العنوان الرئيسى ولا يتجاوز 156 حرفاُ ليبدو تاماً متضمناً كلمة البحث المستهدفة. رابط الصفحة (Page URL): يبدو أيضا وصلة الورقة في عائدات البحث ويسهم شبيه العنوان ووصف الورقة في تأسيس وصف موجز لمحتوى الورقة عبر 4 أو 5 اقوال على الأكبر تحتوى كلمة البحث المستهدفة ويصبح مقاربة لعنوان الورقة. العناونين الفرعية (Headings): توزيع مضمون الورقة إلى عناوين فرعية يتضمن بعضها ومو كاملة كلمة البحث الأساسية يعاون محركات البحث على وعي مضمون الورقة على نحو أجمل وفهرسة ورق المواقع على نحو احسن والبروز بترتيب فوق في عائدات البحث. المضمون النصي والمرئي: ماإذا قدكانت ورقة بوست للمدونة أو ورقة توزيع منتج أو مصلحة ينبغي أن تتضمن على مضمون فريد يجيب عن جميع الأسئلة الذائعة عند زائرين الورقة نصياً مع إستغلال مميزات تصميمات الجرافيك والفيديو (موشن جرافيك) في مبالغة التفاعل مع مضمون الورقة ومبالغة فترة التصفح (Dwell Time) التي تعتبـر عاملاً مهم في ترتيب الورق في عائدات البحث. الروابط المحلية والخارجية (Inside & Exterior Hyperlinks): حضور روابط محلية في مضمون الورقة لصفحات بعض منها داخل الموقع أو روابط خارجية لموضوعات ومواقع صاحبة رابطة سيساهم في إثراء المضمون المخصص بالصفحة وربط ورق الموقع داخلياً وتيسير عملية عناكب محركات البحث في الزحف وفهرسة وتنظيم ورق موقعك في عائدات البحث. تجربة تصفح زائرين الموقع (User Experience)​ رقم زيارات الموقع لن يكون مهم ومؤثر في عملية السيو (website positioning) وتنظيم الموقع في عائدات البحث في وضعية أن أغلب زائرين الموقع يغادروا الورق المتباينة اثناء لحظات محسوبة للعديدمن علل أرفعها مقام: سرعة تحميل صفحات الموقع المختلفة (Loading Speed): بطء تنزيل ورق موقعك الإلكتروني واستغراقها أكبر من 2 إلي 4 لحظات أو أكبر من هذا سوف يشجع الزائرين الموقع على العودة مره ثانيه إلى ورقة عائدات البحث وانتقاء مدونة خصم لموقعك الإلكتروني.

تسطيع التأكد من سرعة تنزيل ورق موقعك الإلكتروني عبر PageSpeed Insights والذي يدخر تقييم سنة وتفصيلي لسرعة تنزيل موقعك الإلكتروني على الألات الحواسب الشخصية والتلفونات الجوالة فضلا على ذلك إرشادات بجول تعظيم سرعة تنزيل ورق الموقع. تصميم الموقع (Website Design): عملية تصميم المواقع الإلكترونية ينبغي أن تجني في الاعتبار أن يناسب التشكيل مضمون الموقع بألوان فاتنةجدا سلسلة للعين ومتجاوبة مع متباين أصناف وأبعاد الأجهزة والشاشات المتباينة. هيكل الموقع المحلي (Web site Construction): تأسيس أقسام لمحتوى الموقع مع إدراج روابط محلية لصفحات صاحبة رابطة سوف يشارك في تعظيم دقة هيكلة الموقع المحلي بربط كافه الورق ببعضها القلة من مع حضور أقسام وترشيحات لمحتوى مشابه أو منتجات ونشاطات مقاربة وتيسير تصفح الموقع للأعضاء وتيسير عملية محركات البحث في زحف وفهرسة ورق موقعك الإلكتروني فضلا على ذلك تأسيس ملف sitemap وتحديثه على نحو دائم يتضمن روابط ورق الموقع بأكمله (الموجدة فيما مضىً / المنشئة جديداً / وجعُعدلة جديداً). محتوى الموقع (Web Content material): حضور إعلانات مؤذية (pop-ups) يؤثر على محاولة زائرين الموقع في تصفح الورق المتباينة والانتفاع من مضمون الورق على نحو سلبي ويشجع الزائرين على مفارقة الموقع في أسرع توقيت محتمل وعدم زيارة موقعك من جديدً. تفادي جميع الاسباب التي تؤدي إلي شر محاولة المستعمل من زائرين الموقع الإلكتروني سوف يقع تأثيرها إيجابياُ على تنظيم موقعك الإلكتروني في عائدات البحث للمصطلحات المستهدفة.

عدد وجودة الروابط الخارجية (Backlinks Quality)​ الروابط الخارجية (Backlinks) هي بإعتبار مؤشر إيجابي من المواقع الأخرى لموقعك ودليل على دقة مضمون الموقع وملائمته لزوار المواقع الأخرى فضلا على ذلك أنه ثاني موظف من حين الأهمية في توفيق مجهودات المواقع الإلكترونية في عملية السيو (website positioning) وإستجواب أجمل تنظيم محتمل في عائدات البحث الأولى.

دقة المضمون هي الطريقة الأولى للحصول على روابط خارجية من مواقع بمحتوى ذو رابطة فضلا على ذلك مبالغة رقم مساهمات الموقع على وسائل السوشيال ميديا وهذا يشارك في مبالغة زيارات الموقع ومبالغة فرص لكي تحصل على على روابط خارجية بجودة مرموقة من مواقع ومنتديات لديها تقييم عالي (Domain Authority).

دقة الروابط الخارجية من المواقع والمنتديات صاحبة فاعلية وأهمية مناهضة بعدد الروابط الخارجية ومن أهم المواقع التي تَستطيع بواسطتها روج مقاطع من مضمون موقعك والحصول على الروابط الخارجية مرموقة الدقة: Mix Medium توافق الموقع مع المتصفح من الهواتف الجوالة (Mobile-Friendly)​ معـدل تصفح المواقع الإلكترونية عبر التلفونات الجوالة يتزايد كل يومً وهذا أثر على خوارزميات محركات البحث حين ينفذ الزحف وفهرسة ورق المواقع المتوافقة مع التصفح من التلفونات الذكية (Cell-First Index) وفي وضعية تواءم الموقع مع اسباب محاولة التصفح من الجوال من سرعة تنزيل الورق وتجاوب التشكيل والمضمون مع متباين أحجام المعدات والشاشات ستظهر ورق موقعك الإلكتروني بترتيب أجمل في عائدات البحث.

تسطيع التأكد من معـدل التناسب مع التصفح من الموبايل عبر Google’s Mobile-Friendly test وابتكار إضطرابات عدم تواءم الورق مع التصفح من الموبايل فضلا على ذلك استعمال Google AMP بجول مبالغة سرعة تنزيل مضمون ورق المواقع عبر الهواتف الجوالة.

درجة أمان المواقع (Security Concerns)​ توصي محركات البحث بأهمية أمان المواقع الإلكترونية والبيانات الشخصية لزوار الموقع وتنصح زائرين المواقع التي لا لديها شهادة SSL عدم توثيق أي بيانات روح في تلك المواقع حين تعمل تلك الشهادة على تشفير عملية تبادل البيانات في المواقع الإلكترونية بجول مبالغة الأمان اثناء جميع محاولات التصفح وجميع مدونة يملك تلك الشهادة يضاف إلى اسم ورق الموقع HTTPS بدلاً عن HTTP كدليل على أمان الموقع فضلا على ذلك استجواب تنظيم أجمل في عائدات البحث.

ضبط السيو لمشاكل المواقع الإلكترونية (Website Issues Maintenance)​ مراجعة وكشـف الموقع على نحو دائم يشارك في تعظيم إجراء الموقع بالنسبة إلى زائرين الموقع من الزبائن المحتملين وعدم الإنحياد عن ضوابط السيو (SEO) واحتياجات محركات البحث والحفاظ على المراكز المتقدمة في عائدات البحث.

إجراءات مراجعة وكشـف وصيانة الموقع على نحو دائم تتضمن: تحديث ملف Sitemap وملف txt على نحو دائم على الأصغر أسبوعيا للتأكد من فهرسة ورق الموقع المعينة التأكد من تواءم ورق الموقع مع محاولة التصفح من التلفونات الجوالة تخفيض عمليات معاودة الإشراف (Redirects) لصفحات بعض منها واستبدال الورق المحذوفة بصفحة (404 Not Discovered) التحقق من عدم حضور مضمون مكرر أو ورق بنفس العنوان (Page Title) أو وصف مكرر (meta description) إستكمال وتنقح السقطات البرمجية في تطوير الموقع الإلكتروني إستكمال سرعة تنزيل ورق الموقع كل يومً والشغل على مبالغة سرعة التنزيل ريثما تتوافق مع احتياجات محركات البحث التركيز على تنمية جميع ما حدث ذكره من اسباب تنظيم المواقع الإلكترونية في ورق عائدات البحث عبر أشخاص مختصون في تخصص تهيئة المواقع لمحركات البحث SEO سوف يضمن للموقع الإلكتروني لنشاطك التجاري تنظيم أجمل في عائدات ومبالغة رقم زيارات الموقع (Web Traffic) من الزبائن المحتملين.

رقم زيارات الموقع لن يكون مهم ومؤثر في عملية السيو (website positioning) وتنظيم الموقع في عائدات البحث في وضعية أن أغلب زائرين الموقع يغادروا الورق المتباينة اثناء لحظات محسوبة للعديدمن علل أرفعها مقام: تفادي جميع الاسباب التي تؤدي إلي شر محاولة المستعمل من زائرين الموقع الإلكتروني سوف يقع تأثيرها إيجابياُ على تنظيم موقعك الإلكتروني في عائدات البحث للمصطلحات المستهدفة. الروابط الخارجية (Backlinks) هي بإعتبار مؤشر إيجابي من المواقع الأخرى لموقعك ودليل على دقة مضمون الموقع وملائمته لزوار المواقع الأخرى فضلا على ذلك أنه ثاني موظف من حين الأهمية في توفيق مجهودات المواقع الإلكترونية في عملية السيو (website positioning) وإستجواب أجمل تنظيم محتمل في عائدات البحث الأولى. دقة المضمون هي الطريقة الأولى للحصول على روابط خارجية من مواقع بمحتوى ذو رابطة فضلا على ذلك مبالغة رقم مساهمات الموقع على وسائل السوشيال ميديا وهذا يشارك في مبالغة زيارات الموقع ومبالغة فرص لكي تحصل على على روابط خارجية بجودة مرموقة من مواقع ومنتديات لديها تقييم عالي (Domain Authority). دقة الروابط الخارجية من المواقع والمنتديات صاحبة فاعلية وأهمية مناهضة بعدد الروابط الخارجية ومن أهم المواقع التي تَستطيع بواسطتها روج مقاطع من مضمون موقعك والحصول على الروابط الخارجية مرموقة الدقة: معـدل تصفح المواقع الإلكترونية عبر التلفونات الجوالة يتزايد كل يومً وهذا أثر على خوارزميات محركات البحث حين ينفذ الزحف وفهرسة ورق المواقع المتوافقة مع التصفح من التلفونات الذكية (Cell-First Index) وفي وضعية تواءم الموقع مع اسباب محاولة التصفح من الجوال من سرعة تنزيل الورق وتجاوب التشكيل والمضمون مع متباين أحجام المعدات والشاشات ستظهر ورق موقعك الإلكتروني بترتيب أجمل في عائدات البحث. تسطيع التأكد من معـدل التناسب مع التصفح من الموبايل عبر Google’s Mobile-Friendly test وابتكار إضطرابات عدم تواءم الورق مع التصفح من الموبايل فضلا على ذلك استعمال Google AMP بجول مبالغة سرعة تنزيل مضمون ورق المواقع عبر الهواتف الجوالة. توصي محركات البحث بأهمية أمان المواقع الإلكترونية والبيانات الشخصية لزوار الموقع وتنصح زائرين المواقع التي لا لديها شهادة SSL عدم توثيق أي بيانات روح في تلك المواقع حين تعمل تلك الشهادة على تشفير عملية تبادل البيانات في المواقع الإلكترونية بجول مبالغة الأمان اثناء جميع محاولات التصفح وجميع مدونة يملك تلك الشهادة يضاف إلى اسم ورق الموقع HTTPS بدلاً عن HTTP كدليل على أمان الموقع فضلا على ذلك استجواب تنظيم أجمل في عائدات البحث. مراجعة وكشـف الموقع على نحو دائم يشارك في تعظيم إجراء الموقع بالنسبة إلى زائرين الموقع من الزبائن المحتملين وعدم الإنحياد عن ضوابط السيو (SEO) واحتياجات محركات البحث والحفاظ على المراكز المتقدمة في عائدات البحث. إجراءات مراجعة وكشـف وصيانة الموقع على نحو دائم تتضمن: التركيز على تنمية جميع ما حدث ذكره من اسباب تنظيم المواقع الإلكترونية في ورق عائدات البحث عبر أشخاص مختصون في تخصص تهيئة المواقع لمحركات البحث SEO سوف يضمن للموقع الإلكتروني لنشاطك التجاري تنظيم أجمل في عائدات ومبالغة رقم زيارات الموقع (Web Traffic) من الزبائن المحتملين.

يحتاج اي عميل صاحب موقع الكتروني او صفحة او مشروع تجاري اوبراند لبيع منتجات الي الظهور في محركات البحث المختلفة جوجل ، ياهو ، بينج ، الي جانب Dark web search enginesوتشمل مميزات أرشفة المواقع الاتيالعامل الأكبر تأثيراً في توفيق مجهودات السيو (website positioning) وبالأخص السيو الداخلي (On-Page SEO) لأي مدونة هو دقة ومناسبة المضمون لما يتحرى عنه الزائرين باستعمال اقوال ومصطلحات البحث المستعملة (Search Key phrases) من الزبائن المحتملين.تسطيع لتقريـر تسميات البحث المستهدفة وحجم عمليات البحث الشهرية عبر Google Keyword Planner وأيضاً تسطيع استعمال الكثير من الأدوات والمواقع الأخرى لتحديد تسميات البحث لمحتوى الموقع وأراء حديثة للمحتوى ومنها:تنمية مضمون الموقع يتضمن بعض من إجراءات بجول مبالغة رضاء واستفادة زائرين الموقع من مضمون موقعك الإلكتروني وأهمها: