كاس الملك السعودي

ولا عجب. كان إيفر بانيجا ثابتًا جدًا من الناحية الهجومية ، حيث حدد الإيقاع ، وخلق الفرص ، وسجل نفسه ، لدرجة أن الأرجنتيني ربما لا يحصل على التقدير الذي يستحقه. استمتع المهاجم البرازيلي كارلوس بخمسة أهداف ليكون ثالث هداف في المرحلة مع نواف العبد وتركي العمار وهتان بحبري كلهم سجلوا من مراكز أعمق وأعجبوا. لا يتعلق الأمر فقط بالموهبة الهجومية.كان الحارس فواز القرني محميًا بشكل جيد لكنه قام ببعض التصديات الحاسمة عند الحاجة مع تقدم المدافعين حسن تمبكتي وفراز الصقور وآخرين إلى الأمام. مع تولي ماريوس سوموديكا منصب المدير الفني في أواخر مارس ، كانت المباريات الست فرصة رائعة للاعب الروماني للتعرف على لاعبيه قبل الأسابيع الأخيرة من الموسم المحلي. الدوري الآن بعيد المنال ولكن لا تزال هناك فرصة لإنهاء المراكز الثلاثة الأولى.أكمل الفيصلي الثلاثي الناجح وحصوله على صدارة مجموعته كان إنجازًا رائعًا خاصة مع لعبهم في آسيا لأول مرة. كان هناك بعض الحظ بالنسبة للفريق الذي فاز في مباراتين فقط من أصل ست مباريات ، يليق بمجموعة ضيقة - بفارق ثلاث نقاط فقط عن الأولى والرابعة - وفريق لا يسجل الكثير في الدوري أيضًا.في الواقع ، سجل رجال الدمام خمس مرات فقط ، وهو أقل عدد من الرباعية لكن حصلوا على سبع نقاط من أول ثلاث مباريات جعلهم في وضع السيطرة. مارتن بويل ، الذي وصل من فريق هايبرنيان الاسكتلندي قبل وقت قصير من بدء مراحل المجموعة ، تأثر بالهجوم واندمج بشكل جيد مع جوليو تافاريس. على الجانب الآخر ، استخدم الحارس المخضرم مصطفى ملايكاه خبرته بشكل جيد لتنظيم دفاع قوي. مهما حدث ، فإن احتلال مركزين فوق فريق مرصع بالنجوم مثل السد ، الذي كان من المتوقع أن ينافس على اللقب ، يجب أن يحافظ على الشرقيين عند عودتهم إلى ديارهم لتجنب الهبوط.أقرب إلى باب المصيدة من الدرجة الثانية السعودية هو التعاون الذي كان الوحيد من بين الأربعة الذين خسروا. لقد احتلوا المركز الثاني ، لكن سبع نقاط لن تكون كافية أبدًا. لم يكن هذا وصمة عار. كان الدحيل فائزين هاربين ، والقطريون لديهم القوة النارية ، ولكن ربما ليس الدفاع ، للمضي قدمًا ، وكلاهما سيباهان الإيراني وختاكور الأوزبكستاني لديهما سجلات فخرية في آسيا.الميل إلى التنازل في وقت متأخر من المباريات يكلف فريق بريدة نقاطًا وفي النهاية مكانًا في المرحلة التالية. ومع ذلك ، مع عودتهم إلى ديارهم بفارق نقطة واحدة فقط فوق منطقة الهبوط ، كان من المفترض أن يكتسب التعاون الثقة وكذلك المزيد من التماسك خلال ست مباريات في فترة زمنية قصيرة تحت قيادة المدرب الهولندي جون فان دين بروم. يعرف مدرب أندرلخت السابق على الأقل لاعبيه بشكل أفضل في المهام المقبلة.