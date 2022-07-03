طلب مساعدة

تحية و محبة خالصة لكل من زار صفحتي و اضطلع على الموضوع، بكل اختصار و بدون تنميق و لا زخرفة الحديث، اطلب منكم مساعدتي في دعمي لقناة اضع فيها كل مواهبي و طاقتي من شعر ،و قصة ،و حوار، و اخراج و القاء و غناء و تنسيق، كوني كاتبة نصوص مسرحية و المسرح ابو الفنون فقد جمعت كل هذه المواهب و ادرجتها في قناتي ...فرجاء و ليس إلزاما مساندتي و دعمي و المشاركة في القناة بعد المشاهدة ان تفضلتم....اسم القناة على اليوتيوب "اساطير و أحاجي " لمن اراد مد يد العون لي ...اسفة اذا كان موضوعي مستفز و شكرا مسبقا على اي مبادرة