مساعدة نفسية









التخلص من الخجل الاجتماعي​ التخلص من الخجل الاجتماعي​

الخطوات التسعة التي تساعدك في التخلص من الخجل :الخطوة 1 : ألقِ تحية الصباح على الزملاء في العملكي تبدأ بكسر حاجز الخجل لديك لا بد لك من القيام ببعض التصرفات البسيطة جداً، والتي لا غنى عنها.الخطوة 2: حاول التحدث مع مَن يجلس إلى جواركحاول التحدث مع مَن يجلس إلى جوارك بشكل متكرر، ويُفضّل أن تتحدث بموضوعات لا تتعلق فقط بالعمل، يمكن أن تتحدث عن موضوعات مثل الرياضة، الهوايات المشتركة بينكما ، المسلسلات والأفلام وغير ذلك من الموضوعات المتنوعة.الخطوة 3: أنظر إلى عيون مَن تتحاور معههل فكرتَ من قبل في قوة التواصل التي يمكن أن تمنحها لك قوة النظرة البسيطة ؟الخطوة 4 : أجب على أساليب التحية غير المباشرةلازلنا نتحدث عن النصيحة السابقة: لا تهرب من النظرات !الخطوة 5 : حافظ على وضعيتك المناسبةبالتأكيد جميعنا قد سمع ولو لمرة واحدة في حياته عبارات مثل: “خذ وضعية أكثر استقامة من أجل عمودك الفقري!” ، “توقف عن النظر إلى الأسفل طوال الوقت ! ” .الخطوة 6 : اسعَ إلى إقامة العلاقات الاجتماعيةعلى قدر الأهمية والقيمة التي تتصف بها هذه النصائح، فإن التخلص من الخجل لا يعتبر فقط حقيقة من الناحية النظرية!الخطوة 7: استغل الصفات التي تتمتع بهاكي تعرف كيفية التغلب على الخجل حاول أن تجمع جميع الصفات والخصائص التي تتمتع بها، والأمور التي تجيد القيام بها بشكل جيد كي تستغلها جيداً.الخطوة 8: اتبع دروساً في المسرحإن التدرب في المسرح يمكن أن يعلّمك الكثير عن لغة الجسد، المهارات في التواصل والارتجال.الخطوة 9: اهرب من نطاق الراحة الذي تتواجد فيهنطاق الراحة أو بالإنكليزية Comfort Zone الذي يعيش فيه شخص ما يعمل بمثابة حاجز نفسي حقيقي أمام قدرته على مواجهة التحديات، وقدرته على تحقيق أهدافه وأحلامه.للتواصل معانا