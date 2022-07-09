كيفية ربح 15 مليون كل شهر لمدة عام

khalid7
:: عضو منتسِب ::
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سلام خاوتي كاين منصة موثوقة لربح من الانترنت يجب ان تستثمر لكي تربح في 25 يوم تسترجع راس مالك والباقي ربح لمدة عام
نبدا بالخطط في المنصة
هناك خطة vip1 تساوي 125 دولار أي 2ملايين و500 تربح في اليوم 5 دولار أي 1000 الف دج في شهر 150 دولار أي 3 ملايين لمدة عام
الخطة vip2 سعرها 625 دولار تربح في اليوم 25 دولار أي 5000 دج في شهر 15 مليون اي 750 دولار في شهر لمدة عام
كما نلاحظ في صورة
الحد الادنى لسحب من الموقع هو 10 دولار يقبل السحب عبر محفضة بينانس وبايير في عملة trc20
هذه اثباتات سحب من الموقع
لمن يريد الانضمام في الموقع
https://bit.ly/3ygs2xB
لمن يريد الانضمام الى قروب تليقرام لمزيد من المعلومات Onenet dz
نبدا بالخطط في المنصة
هناك خطة vip1 تساوي 125 دولار أي 2ملايين و500 تربح في اليوم 5 دولار أي 1000 الف دج في شهر 150 دولار أي 3 ملايين لمدة عام
الخطة vip2 سعرها 625 دولار تربح في اليوم 25 دولار أي 5000 دج في شهر 15 مليون اي 750 دولار في شهر لمدة عام
كما نلاحظ في صورة
الحد الادنى لسحب من الموقع هو 10 دولار يقبل السحب عبر محفضة بينانس وبايير في عملة trc20
هذه اثباتات سحب من الموقع
لمن يريد الانضمام في الموقع
https://bit.ly/3ygs2xB
لمن يريد الانضمام الى قروب تليقرام لمزيد من المعلومات Onenet dz