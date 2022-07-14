تاريخ اعلان نتائج شهادة البكالوريا 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون يوم الخميس 14 جويلية 2022 لتنطلق بعد ذلك التسجيلات الجامعية 2022 مباشرة يوم 21 جويلية.





وبامكان جميع المترشحين الاطلاع على نتائجهم ابتداءً من الساعة 16:00 من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz ، حيث يكفي فقط ادخال رقم التسجيل و الرقم السري الذي تم استعماله عن التسجيل أول مرة والموجود أسفل الاستدعاء، و أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة.



حظ موفق لجميع المترشحين و بالتوفيق و النجاح للجميع.