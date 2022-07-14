  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

تاريخ اعلان نتائج شهادة البكالوريا 2022

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

::أستاذ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
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النقاط
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العمر
25
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
أعلنت وزارة التربية الوطنية أن الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون يوم الخميس 14 جويلية 2022 لتنطلق بعد ذلك التسجيلات الجامعية 2022 مباشرة يوم 21 جويلية.


وبامكان جميع المترشحين الاطلاع على نتائجهم ابتداءً من الساعة 16:00 من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz ، حيث يكفي فقط ادخال رقم التسجيل و الرقم السري الذي تم استعماله عن التسجيل أول مرة والموجود أسفل الاستدعاء، و أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة.

حظ موفق لجميع المترشحين و بالتوفيق و النجاح للجميع.
 
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