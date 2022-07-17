اعراض بعد عملية تثبيت القرنية 2022

هناك العديد من اعراض بعد عملية تثبيت القرنية ؛ حيث إن هذه العملية رغم أهميتها وضروريتها إلا أنه قد ينتج عنها بعض المضاعفات الخطيرة التي يُمكن تفاديها من خلال الالتزام بكل تعليمات ما بعد العملية التي يقوم الطبيب المختص بالتوصية بها.​

حدوث درجة (سواء صغيرة أو كبيرة) من التدمير للقرنية.

ملاحَظة تطور درجة من الانتفاخ في أنسجة العين، أو قد تقتصر المشكلة على الشعور ببعض الألم في مكان العملية.

قد يصبح مكان العملية مصدرًا لدخول عدوى معينة إلى العين ثم إلى الجسم.

من الممكن أن يستشعرَ المريضُ ظهور بعض مشكلات الرؤية التي من أهمها ضبابية الرؤية.

الالتزام خلال أول أسبوع باستخدام القطرات التي يصفها الطبيب، والتي عادةً ما تشمل مضادات حيوية بصفة أساسية، كما تشمل أيضًا القطرات التي تحل محل الدموع الطبيعية.

من الضروري عدم التفكير في فرك العين، خصوصًا إذا شعرت بالحكة خلال أسبوع.

يرى الأطباء أيضًا أن النظارات الشمسية مفيدة بدرجة كبيرة للمريض الذي خضع لعملية تثبيت القرنية.

يجب على المريض عدم إهمال المتابَعة الدورية مع الطبيب لتفادي حدوث أي مشكلات وعدم ملاحظتها إلا بعد تطورها.

في حال إذا شعرت أن عينك تؤلمك بشكل شديد وغير طبيعي أو لاحظت ظهور أعراض غريبة غير مبرَّرة عليها، في كل هذه الحالات يجب عليك أن ترجع إلى طبيبك لاستشارته في ذلك والتأكد من عدم حدوث أي مشكلة بعد العملية.

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لهذه العملية بعض المضاعفات الخطيرة التي قد تشمل الآتي:المضاعفات التي يُحتمَل حدوثها بعد العملية من الممكن أن تتطور وتتفاقم وتصبح خطيرة إذا لاقت إهمالاً من المريض من خلال عدم التزامه بتعليمات الطبيب بعد العملية، والتي قد تشمل الآتي: