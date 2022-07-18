عملية التكميم الدقيق .. تمكنك من خسارة اكثر من 60% من وزنك في اقل من شهرين

bahrawy
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عملية التكميم الدقيق هي عملية جراحية لإنقاص الوزن يتم فيها إزالة جزء كبير من المعدة. يساعد ذلك في تقليل كمية الطعام الذي يمكنك تناوله ويجعلك تشعر بالشبع بسرعة أكبر. كما أنه يقلل من هرمون جريلين المسؤول عن الرغبة الشديدة في الجوع. يتم إجراء الجراحة من خلال عدة شقوق صغيرة في المعدة باستخدام منظار البطن (أداة رفيعة تشبه الأنبوب مزودة بكاميرا).
عملية التكميم الدقيق هو إجراء جراحي طفيف التوغل يستخدم لإزالة جزء من المعدة ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن عن طريق الحد من كمية الطعام التي يمكن تناولها. يتم إجراء الجراحة من خلال عدة شقوق صغيرة في البطن ، ويتم إدخال منظار البطن (أنبوب رفيع مضاء) في أحد الشقوق. يستخدم الجراح منظار البطن لتوجيه الأدوات الجراحية من خلال الشقوق الأخرى لإزالة جزء من المعدة.
تكميم المعدة بالمنظار هي عملية جراحية لإنقاص الوزن تزيل حوالي 80 بالمائة من معدتك. يتم ذلك عن طريق عمل شقوق صغيرة في بطنك واستخدام كاميرا فيديو صغيرة لتوجيه الجراحة. يُطلق على هذا الإجراء أيضًا تكميم المعدة الرأسي أو جراحة تكميم المعدة ،عادة ما يتم إجراء عمليةالتكميم الدقيق كخطوة أولى في عملية من خطوتين للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، أو الذين فشلوا في محاولات فقدان الوزن الأخرى أو الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة تتعلق بالسمنة. إذا فقدت وزنًا كافيًا ، فقد تتمكن من إجراء الخطوة الثانية ، وهي جراحة المجازة المعدية بالمنظار ، والتي تقلل حجم المعدة وتغير مسار الأمعاء.
هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار اكبر دكتور جراحات سمنة من أهمها ما إذا كان الجراح لديه خبرة مع مرضى يشبهونك من حيث الطول والوزن ونوع الجسم ، يعد عامل مهم آخر هو معدل نجاح الجراح. يمكنك أن تطلب من جراحك المحتمل الحصول على إحصائيات حول فقدان الوزن والنتائج الصحية لمرضاهم السابقين.
من المهم أيضًا اختيار جراح معتمد من البورد الأمريكي لطب السمنة أو الجمعية الأمريكية لجراحة السمنة والتمثيل الغذائي ،هذه المنظمات لديها معايير صارمة للجراحين الذين يجرون جراحة السمنة. أخيرًا ، يجب أن تشعر بالراحة مع جراحك وأن تثق في قدرته على مساعدتك في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن وهذا تحديدًا ما يتوافر في دكتور محمد ضياء سرحان فاذا كنت تعاني من مرض السمنة المفرطة يمكنك زيارة موقعه علي الانترنت ومشاهدة نتائج عمليات التكميم التي إجريت تحت يديه ، فهو الان ينصف اكبر دكتور جراحات سمنة في مصر والوطن العربي .
ومن مزايا اختيار الجراح المناسب لنوع الجراحة التي تفكر فيها ،عامل آخر يجب مراعاته هو التكلفة. قد تكون جراحة السمنة باهظة الثمن ، لذا تأكد من فهم التكلفة وما يغطيه التأمين الخاص بك قبل اتخاذ القرار. أخيرًا ، تأكد من أنك تشعر بالراحة مع جراحك وأنهم يتمتعون بأسلوب جيد بجانب السرير. سوف تقضي الكثير من الوقت معهم خلال رحلة إنقاص الوزن ، لذلك من المهم اختيار شخص تشعر بالراحة معه.
عملية التكميم الدقيق هو إجراء جراحي طفيف التوغل يستخدم لإزالة جزء من المعدة ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن عن طريق الحد من كمية الطعام التي يمكن تناولها. يتم إجراء الجراحة من خلال عدة شقوق صغيرة في البطن ، ويتم إدخال منظار البطن (أنبوب رفيع مضاء) في أحد الشقوق. يستخدم الجراح منظار البطن لتوجيه الأدوات الجراحية من خلال الشقوق الأخرى لإزالة جزء من المعدة.
تكميم المعدة بالمنظار هي عملية جراحية لإنقاص الوزن تزيل حوالي 80 بالمائة من معدتك. يتم ذلك عن طريق عمل شقوق صغيرة في بطنك واستخدام كاميرا فيديو صغيرة لتوجيه الجراحة. يُطلق على هذا الإجراء أيضًا تكميم المعدة الرأسي أو جراحة تكميم المعدة ،عادة ما يتم إجراء عمليةالتكميم الدقيق كخطوة أولى في عملية من خطوتين للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، أو الذين فشلوا في محاولات فقدان الوزن الأخرى أو الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة تتعلق بالسمنة. إذا فقدت وزنًا كافيًا ، فقد تتمكن من إجراء الخطوة الثانية ، وهي جراحة المجازة المعدية بالمنظار ، والتي تقلل حجم المعدة وتغير مسار الأمعاء.
هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار اكبر دكتور جراحات سمنة من أهمها ما إذا كان الجراح لديه خبرة مع مرضى يشبهونك من حيث الطول والوزن ونوع الجسم ، يعد عامل مهم آخر هو معدل نجاح الجراح. يمكنك أن تطلب من جراحك المحتمل الحصول على إحصائيات حول فقدان الوزن والنتائج الصحية لمرضاهم السابقين.
من المهم أيضًا اختيار جراح معتمد من البورد الأمريكي لطب السمنة أو الجمعية الأمريكية لجراحة السمنة والتمثيل الغذائي ،هذه المنظمات لديها معايير صارمة للجراحين الذين يجرون جراحة السمنة. أخيرًا ، يجب أن تشعر بالراحة مع جراحك وأن تثق في قدرته على مساعدتك في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن وهذا تحديدًا ما يتوافر في دكتور محمد ضياء سرحان فاذا كنت تعاني من مرض السمنة المفرطة يمكنك زيارة موقعه علي الانترنت ومشاهدة نتائج عمليات التكميم التي إجريت تحت يديه ، فهو الان ينصف اكبر دكتور جراحات سمنة في مصر والوطن العربي .
ومن مزايا اختيار الجراح المناسب لنوع الجراحة التي تفكر فيها ،عامل آخر يجب مراعاته هو التكلفة. قد تكون جراحة السمنة باهظة الثمن ، لذا تأكد من فهم التكلفة وما يغطيه التأمين الخاص بك قبل اتخاذ القرار. أخيرًا ، تأكد من أنك تشعر بالراحة مع جراحك وأنهم يتمتعون بأسلوب جيد بجانب السرير. سوف تقضي الكثير من الوقت معهم خلال رحلة إنقاص الوزن ، لذلك من المهم اختيار شخص تشعر بالراحة معه.