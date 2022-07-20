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الكوب الورقي رسامكو

ر

رسامكو

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 أفريل 2022
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
42
محل الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكوب الورقي هو

#كوب مصنوع من الورق ويبطن غالباً بالبلاستيك أو الشمع لمنع السائل من التسرب أو تبليل الورق
تنصح #رسامكو بأن تستخدم دائما #اكواب ورقية في المستشفيات لأسباب صحية خصوصا مع جائحة كورونا.

لان في عام 1942 ، وجدت كلية ولاية ماساتشوستس في إحدى الدراسات أن تكلفة استخدام الأدوات القابلة للغسل ، والتي أعيد استخدامها بعد التعقيم ، كانت 1.6 ضعف تكلفة استخدام الأكواب الورقية أحادية الخدمة.
هذه الدراسات ، بالإضافة إلى الحد من مخاطر انتقال العدوى ، شجعت على استخدام الأكواب الورقية في المستشفيات.
 

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