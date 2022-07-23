علاج الديسك

hany_seo
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علاج الدسك في ثواني | أسفل الظهر وألم الرقبة مجرب ومضمون
يبحث عدد كبير من المرضى عن علاج الدسك في ثواني ، فمشكلة الديسك أو الإنزلاق الغضروفي هي مشكلة تواجه العديد من الأشخاص تعكر عليهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وفي محاولة منا لتخفيف آلام هذه الحالة المرضية على مرضاها، سنقدم أفضل العلاجات للتخلص من الديسك في أقل وقت ممكن.
مشكلة الديسك
معظم الأشخاص الذين يعانون من الديسك هم يعانون من انزلاق غضروفي في المنطقة القطنية من العمود الفقري (أسفل الظهر)، وهنا يمكن أن يكون العلاج لا يشمل الجراحة، يتضمن هذا بشكل أساسي التمرين والاسترخاء والوضعية ومسكنات الألم أو التخدير الموضعي والعلاج الطبيعي والفيزيائي.
بعض الانزلاق الغضروفي لا يسبب أي أعراض، في حين أن البعض الآخر يؤدي إلى آلام شديدة في الظهر، يمكن للقرص المنزلق أو الديسك في المنطقة القطنية من العمود الفقري (أسفل الظهر) أن يضغط على العصب الوركي ويسبب ألمًا ينتشر غالبًا إلى أسفل الساق وإلى القدم، يتعافى معظم الأشخاص من الانزلاق الغضروفي والديسك في غضون ستة أسابيع دون علاج، حتى ذلك الحين، هناك عدد من خيارات العلاج التي تهدف إلى المساعدة في تخفيف الألم وتحسين الحركة لمرضى الديسك,وفيما يلي علاج الدسك في ثواني بالأدوية والتمارين الرياضية.