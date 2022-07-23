hany_seo
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شفيت من الانزلاق الغضروفي | هل يمكن الشفاء و كيف ؟
شفيت من الانزلاق الغضروفي هذا ما يتمناه كل من يعاني من الانزلاق الغضروفي، نحن نعلم أن بعض حالات العمود الفقري يمكن أن تتطور مع تقدمنا في العمر ومع مرور الوقت، ومع ذلك ، يتواجد الآن الكثير من الشباب والنشطاء الذين يعانون من انزلاق غضروفي، ولكن لماذا يحدث ذلك إليك التفاصيل في السطور القادمة و سنتعرف علي شفيت من الانزلاق الغضروفي.
الانزلاق الغضروفي
ينفتق القرص نتيجة إصابة معينة، وربما يكون المريض قد تحرك بطريقة معينة وشعر فجأة بـ “فرقعة” ، يتبعها ألم شديد ينزل على ساقه، ويمكن أن يسبب النشاط اليومي العادي في انفتاق القرص أيضًا، والبعض يدعي أن للانزلاق الغضروفي له علاقة كبيرة بعلم الوراثة، لسوء الحظ ، ليس هناك الكثير مما يمكن للمريض فعله لتجنب ذلك