تصميم مواقع من سيرف فايف

مميزات خدمة تصميم مواقع لن تجدها إلا معنا:
- تصميم مواقع إنشاءً على دراسة المتجر والخصوم وما حدث إدخاره للعملاء في مواقعهم.
- تصميم مواقع طبقاً لمعايير أرشفة محركات البحث.
- تصميم مواقع مبنية على تبسيط مسيرة العميل على الموقع.
- تصميم مواقع مرنة قابلة للتطوير والتعديل مع أي نمو.
- تصميم مواقع بأحدث لغات البرمجة وأكثرها استعمالاً وليونة.
- تصميم مواقع صاحبة لوحة سيطرة يسيرة والتدريب عليها ريثما الاتقان.
- تصميم مواقع متجاوبة مع جميع الشاشات وجميع APPS التصفح.
- تصميم مواقع على يد تيم متكامل بادئة من تصوير الفكرة وما عقبها ريثما إضافة المضمون الفعلي.
- نماذج متعددة من الأعمال لعملاء سابقين تسطيع الاستعلام عليها.
- الأمن السيبراني للمواقع وحمايتها من أي اختراق خارجي وضم نماذج احتياطية من المعلومات.
أكثر المواقع والقنوات الرقمية استخداماً بناءً على تريندات ٢٠٢١ (في العالم كله)
بصرف النظر عن فرق الجنسيات والأعمار والدول سوى أن تعليل انتباه الزبائن بالسوق الرقمي يعرض أن اتجاهاتهم جدا تدور بالترتيب بشأن:
- مواقع التواصل الاجتماعي(Facebook - انستقرام - Twitter- Snap chat- تيك توك).
- فضائيات الشات(واتساب ( وهو تطبيق مراسلة فوري )-..).
- محركات البحث وبالأخص google.
- مواقع الشراء.
- الخرائط.
وهنا يصل انتهاز الفرص وولادة المرحلة الأولى في انتقاء البرامج الملائمة للتسويق للمشاريع بالأولوية.. عقب قراءة التعليل لوضع المرحلة الاتية والتحقق من صحة المرحلة الأولى.