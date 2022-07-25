العجمــي
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الدولــة الحاتــمية اليـــاميــة :
النسب : تنسب إلى حــاتــم بن احمد بن عمران بن الفضل بن علي بن زيد بن المعمر بن الصعب بن سعيد بن الفضل بن عبد الله بن سعيد بن الغوث بن الغـــز بن مذكر بن يــــام الهمدانــي
الدولة الحاتمية الهمدانية هي دولة حكمت اليمن في الفترة 494 – 570 هـ أي ما يقرب من 77 عاماً، ونشأت الدولة بعد موت آخر سلاطين الدولة الصليحية وتداول الحكم فيها ثلاث أسر همدانية من قبيلة يـــام وهي :
1-آل الغشيم بن المغلس اليــــامــي.
2-آل قبيب بن ربيع اليــــامــي .
3-آل عمران بن الفضل اليــــامــي.
نشأة الدولة :
بعد وفاة الداعي سبأ بن محمد الصليحي سنة 492 هــ تغلب على صنعاء, السلطان حاتم بن الغشم المغلسي اليــــامــي وله من الأبناء : محمد بن حاتم و عبدالله بن حاتم ومعن بن حاتم ومما يحكى عنه أنه قد قتل ابنه محمد بعد أن أخل بوعده بعدم قتل زوجته وقد رثاه بقصيدة منها :
قصيدة قال فيها :
وارتعت رأس الأريحي محمداً **** من البيض مشحوذ الغرارين صارماً
وقلت له هذا جزاء بما جـــنـت **** يداك وكان الله روحك راحــــــــــــما
واستمر السلطان حاتم اليــــامــي بحكم صنعاء وقوية شوكته حتى مات عام 502 هـ .
فولي بعده ابنه عبدالله بن حاتم اليــــامــي سنتين فقتل بالسم,فولي الأمر بعده أخوه معن بن حاتم اليــــامــي وقد جار على همدان وأنكرت عليه ثم أجتمع القاضي أحمد بن عمران اليــــامــي بهمدان فاتفقوا على أن يخلعون السلطان معن اليامي سنة 510هـ وأن ينصب عليهم السلطان هـشــــــام القبيب اليــــامــي
قبلت همدان بذلك ,على أن يلتزم السلطان هـشــــــام اليــــامــي العدل وحسن السيرة بالرعية ,فاجتمعت قبائل همدان و دخلوا إلى صنعاء وحاصروا السلطان معن بن حاتم ,في الدرب (درب القطيع) , فخرج على يد القاضي أحمد بن عمران اليــــامــي, واستقر في حصن براش و استقام الأمر للسلطان هـشــــــام اليــــامــي
استقام أمر صنعاء في يد السلطان هـشــــــام بن القبيب اليــــامــي فحسن أمره واستقامت طريقته ورضيت به همدان واستمرت تطيعه وقد عين أخاه حماس بن القبيب وليا للعهد خلافاً للمتبع من انتقالها من الأب للإبن -وتلك عادة وتقليد لم يكن متبعا ذلك الوقت ويعزى السبب الى ان ابن هشام البكر علي الثغ لاينطق بشكل سليم وصغر سن ابناءه الاخرين فعين أخاه حماس ولياً للعهد - واستمر الامر كذلك إلى أن توفي هـشــــــام بن القبيب اليــامــي سنة 518هـ فإنفرد بالأمر بعده أخوه السلطان حماس بن القبيب اليــــامــي وللسلطان هـشــــــام من الأبناء: عـــلي و وبيـــر و وعيـــل والغصــين.
بعد وفاة السلطان هشام اليــــامــي سنة518هـ إنفرد بالأمر بعده أخوه السلطان حماس بن القبيب اليــــامــي , وقد استمر بحكم صنعاء كما كان اخاه يحكم إلى أن توفي سنة 527هـ فتولى الأمر بعده السلطان حاتم بن الحماس اليــــامــي وكان حاتم بن الحماس اليــــامــي أعظمهم رياسة و أجرأهم شوكة.
ولما حضرت السلطان حاتم بن حماس الوفاة جمع أبنائه وهم أبو الغارات,وعامر ,وأبو الفتوح,ومحمد أصغرهم , فحضهم على الألفة أن يجعلوا رئيسهم أبا الغارات و أن يحلفوا له فلم يفعلوا , وقالوا لا تقدم علينا إلا محمداً و كان أصغرهم فلما رأى ما هم فيه بكى, فقالوا ما يبكيك فأنشد متمثلاً شعراً
فأنشد:
فما الموت أبكاني ولاالقبر راعني **ولامن حذار الموت ياصاح أجزع
ولكن أقواماً أخاف عليهم**و أخشى بأن يعطوا الذي كنت أمنع
وتصبح آراء الرجال عليـهم**تجـوز و إصــلاح الدنية يوضـع
ومات من ساعته فاختلف أبنائه آل حماس وأبناء عمومته آل هشام وتفرقت آراؤهم فاعتزلهم أهل صنعاء سنة533 هـ
وأبناء هشـــام بن القبــيــب اليــــامــي
هم :
١- علي بن هشـــام اليــــامــي
٢-وعيل بن هشـــام اليــــامــي
٣-غصن بن هشـــام اليــــامــي
٤-وبير بن هشـــام اليــــامــي
ومن ذرية علي بن هشـــام اليــــامــي :
١- مرزوق بن علي بن هشـــام اليــــامــي
٢- وبير بن علي بن هشـــام اليــــامــي
٣- محمد بن علي بن هشـــام اليــــامــي
ومن ذرية وعـــيل بن هشـــام اليــــامــي :
١- فاضل بن وعيــل بن هشـــام اليــــامــي
٢- سليمان بن وعيــل بن هشـــام اليــــامــي
٣- معمر بن وعيــل بن هشـــام اليــــامــي
وحمــاس أنجب حاتم بن حمــاس الذي أنجب :
١-أبو الغارات بن حاتم بن حمــاس اليــــامــي
٢-عامر بن حاتم بن حمــاس اليــــامــي
٣-أبوالفتوح بن حاتم بن حمــاس اليــــامــي
٤-محمد بن حاتم بن حمــاس اليـــــامــي
فلما كانت سنة 533 هـ ,أجتمعت همدان كافة و قصدت السلطان الأجل حميد الدولة حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليــــامــي فانتقل ملك صنعاء لأسرة آل عمران بن الفضل اليــــامــي صاحبة المجد والرئاسة في همدان،الذي سعى منذ أن ولّته همدان أمرها إلى توسيع نفوذه على كثير من المناطق.
حكم في الفترة 533-557هـ ومنذ تولية الحكم مد حاتم نفوذه إلى كثير من مناطق اليمن حتى بلغ معاقل الإمامة الزيدية،وفي عهده ظهر الإمام الزيدي أحمد بن سليمان،خاض الطرفان حروبا داميةامتدت نحو عقد من الزمان، لرغبة كل منهما بالتوسع على حساب الآخر وتبعه نجله علي بن حاتم اليــــامــي
وكان للسلطان حاتم بن أحمد اليــــامــي من الابناء :
١-علي بن حاتم اليــــامــي
٢-عمران بن حاتم اليــــامــي
٣-مدرك بن حاتم اليــــامــي
٤-سبأ بن حاتم اليــــامــي
٥-بشر بن حاتم اليــــامــي
٦-محمد بن حاتم اليــــامــي
وبعد وفاته ولي الحكم ابنه السلطان علي بن حاتم اليــــامــي .
بعد وفاة السلطان حاتم بن أحمد اليــــامــي تولي الحكم بعد ابنه السلطان علي بن حاتم بن أحمد اليــــامــي والملقب بعلي الوحيد وقد حكم صنعاء من 557 هـ إلى 570 هـ لمدة 13سنة حتى سقوط دولته بصنعاء على يد الدولة الأيوبية وبذلك انتهت دولة بني حاتم اليــــامــي الهمدانيين والتي استمرت 77سنة.
وكان للسلطان علي بن حاتم بن أحمد بن عمران اليــــامــي من الابناء ثمانية هم :
١-سعد بن علي بن حاتم اليــــامــي
٢-منصور بن علي بن حاتم اليــــامــي
٣-حنطل بن علي بن حاتم اليــــامــي
٤-عمرو بن علي بن حاتم اليــــامــي
٥-مسعود بن علي بن حاتم اليــــامــي
٦-الفضل بن علي بن حاتم اليــــامــي
٧-زيد بن علي بن حاتم اليــــامــي
٨-مبارك بن علي بن حاتم .اليــــامــي
سلاطين بني حاتم :
١-حاتم بن الغشم اليــــامــي 492-502 هــ
٢-عبدالله بن حاتم اليــــامــي 502-505 هــ
٣-معن بن حاتم اليــــامــي 505-510 هــ
٤-هـشــــــام بن قبيب اليــــامــي 510-518 هــ
٥-حماس بن قبيب اليامي 518-527 هــ
٦-حاتم بن حماس اليــــامــي 527-533 هــ
٧-حاتم بن أحمد بن عمران اليــــامــي 533-557 هــ
٨-علي بن حاتم اليــــامــي 557-570 هــ
كان هذا عرض لدولة بني حاتم اليــــامــي الهمدانيين وهم ثلاثة قبائل ينتسبون في آل الغز بن مذكر بن يــــام ، والذين استمر عمر دولتهم 77سنة تقريبا و حكمت شمال اليمن وصنعاء ونجران و صعدة و ومأرب وأجزاء من حضرموت و جنوب اليمن
النسب : تنسب إلى حــاتــم بن احمد بن عمران بن الفضل بن علي بن زيد بن المعمر بن الصعب بن سعيد بن الفضل بن عبد الله بن سعيد بن الغوث بن الغـــز بن مذكر بن يــــام الهمدانــي
الدولة الحاتمية الهمدانية هي دولة حكمت اليمن في الفترة 494 – 570 هـ أي ما يقرب من 77 عاماً، ونشأت الدولة بعد موت آخر سلاطين الدولة الصليحية وتداول الحكم فيها ثلاث أسر همدانية من قبيلة يـــام وهي :
1-آل الغشيم بن المغلس اليــــامــي.
2-آل قبيب بن ربيع اليــــامــي .
3-آل عمران بن الفضل اليــــامــي.
نشأة الدولة :
بعد وفاة الداعي سبأ بن محمد الصليحي سنة 492 هــ تغلب على صنعاء, السلطان حاتم بن الغشم المغلسي اليــــامــي وله من الأبناء : محمد بن حاتم و عبدالله بن حاتم ومعن بن حاتم ومما يحكى عنه أنه قد قتل ابنه محمد بعد أن أخل بوعده بعدم قتل زوجته وقد رثاه بقصيدة منها :
قصيدة قال فيها :
وارتعت رأس الأريحي محمداً **** من البيض مشحوذ الغرارين صارماً
وقلت له هذا جزاء بما جـــنـت **** يداك وكان الله روحك راحــــــــــــما
واستمر السلطان حاتم اليــــامــي بحكم صنعاء وقوية شوكته حتى مات عام 502 هـ .
فولي بعده ابنه عبدالله بن حاتم اليــــامــي سنتين فقتل بالسم,فولي الأمر بعده أخوه معن بن حاتم اليــــامــي وقد جار على همدان وأنكرت عليه ثم أجتمع القاضي أحمد بن عمران اليــــامــي بهمدان فاتفقوا على أن يخلعون السلطان معن اليامي سنة 510هـ وأن ينصب عليهم السلطان هـشــــــام القبيب اليــــامــي
قبلت همدان بذلك ,على أن يلتزم السلطان هـشــــــام اليــــامــي العدل وحسن السيرة بالرعية ,فاجتمعت قبائل همدان و دخلوا إلى صنعاء وحاصروا السلطان معن بن حاتم ,في الدرب (درب القطيع) , فخرج على يد القاضي أحمد بن عمران اليــــامــي, واستقر في حصن براش و استقام الأمر للسلطان هـشــــــام اليــــامــي
استقام أمر صنعاء في يد السلطان هـشــــــام بن القبيب اليــــامــي فحسن أمره واستقامت طريقته ورضيت به همدان واستمرت تطيعه وقد عين أخاه حماس بن القبيب وليا للعهد خلافاً للمتبع من انتقالها من الأب للإبن -وتلك عادة وتقليد لم يكن متبعا ذلك الوقت ويعزى السبب الى ان ابن هشام البكر علي الثغ لاينطق بشكل سليم وصغر سن ابناءه الاخرين فعين أخاه حماس ولياً للعهد - واستمر الامر كذلك إلى أن توفي هـشــــــام بن القبيب اليــامــي سنة 518هـ فإنفرد بالأمر بعده أخوه السلطان حماس بن القبيب اليــــامــي وللسلطان هـشــــــام من الأبناء: عـــلي و وبيـــر و وعيـــل والغصــين.
بعد وفاة السلطان هشام اليــــامــي سنة518هـ إنفرد بالأمر بعده أخوه السلطان حماس بن القبيب اليــــامــي , وقد استمر بحكم صنعاء كما كان اخاه يحكم إلى أن توفي سنة 527هـ فتولى الأمر بعده السلطان حاتم بن الحماس اليــــامــي وكان حاتم بن الحماس اليــــامــي أعظمهم رياسة و أجرأهم شوكة.
ولما حضرت السلطان حاتم بن حماس الوفاة جمع أبنائه وهم أبو الغارات,وعامر ,وأبو الفتوح,ومحمد أصغرهم , فحضهم على الألفة أن يجعلوا رئيسهم أبا الغارات و أن يحلفوا له فلم يفعلوا , وقالوا لا تقدم علينا إلا محمداً و كان أصغرهم فلما رأى ما هم فيه بكى, فقالوا ما يبكيك فأنشد متمثلاً شعراً
فأنشد:
فما الموت أبكاني ولاالقبر راعني **ولامن حذار الموت ياصاح أجزع
ولكن أقواماً أخاف عليهم**و أخشى بأن يعطوا الذي كنت أمنع
وتصبح آراء الرجال عليـهم**تجـوز و إصــلاح الدنية يوضـع
ومات من ساعته فاختلف أبنائه آل حماس وأبناء عمومته آل هشام وتفرقت آراؤهم فاعتزلهم أهل صنعاء سنة533 هـ
وأبناء هشـــام بن القبــيــب اليــــامــي
هم :
١- علي بن هشـــام اليــــامــي
٢-وعيل بن هشـــام اليــــامــي
٣-غصن بن هشـــام اليــــامــي
٤-وبير بن هشـــام اليــــامــي
ومن ذرية علي بن هشـــام اليــــامــي :
١- مرزوق بن علي بن هشـــام اليــــامــي
٢- وبير بن علي بن هشـــام اليــــامــي
٣- محمد بن علي بن هشـــام اليــــامــي
ومن ذرية وعـــيل بن هشـــام اليــــامــي :
١- فاضل بن وعيــل بن هشـــام اليــــامــي
٢- سليمان بن وعيــل بن هشـــام اليــــامــي
٣- معمر بن وعيــل بن هشـــام اليــــامــي
وحمــاس أنجب حاتم بن حمــاس الذي أنجب :
١-أبو الغارات بن حاتم بن حمــاس اليــــامــي
٢-عامر بن حاتم بن حمــاس اليــــامــي
٣-أبوالفتوح بن حاتم بن حمــاس اليــــامــي
٤-محمد بن حاتم بن حمــاس اليـــــامــي
فلما كانت سنة 533 هـ ,أجتمعت همدان كافة و قصدت السلطان الأجل حميد الدولة حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليــــامــي فانتقل ملك صنعاء لأسرة آل عمران بن الفضل اليــــامــي صاحبة المجد والرئاسة في همدان،الذي سعى منذ أن ولّته همدان أمرها إلى توسيع نفوذه على كثير من المناطق.
حكم في الفترة 533-557هـ ومنذ تولية الحكم مد حاتم نفوذه إلى كثير من مناطق اليمن حتى بلغ معاقل الإمامة الزيدية،وفي عهده ظهر الإمام الزيدي أحمد بن سليمان،خاض الطرفان حروبا داميةامتدت نحو عقد من الزمان، لرغبة كل منهما بالتوسع على حساب الآخر وتبعه نجله علي بن حاتم اليــــامــي
وكان للسلطان حاتم بن أحمد اليــــامــي من الابناء :
١-علي بن حاتم اليــــامــي
٢-عمران بن حاتم اليــــامــي
٣-مدرك بن حاتم اليــــامــي
٤-سبأ بن حاتم اليــــامــي
٥-بشر بن حاتم اليــــامــي
٦-محمد بن حاتم اليــــامــي
وبعد وفاته ولي الحكم ابنه السلطان علي بن حاتم اليــــامــي .
بعد وفاة السلطان حاتم بن أحمد اليــــامــي تولي الحكم بعد ابنه السلطان علي بن حاتم بن أحمد اليــــامــي والملقب بعلي الوحيد وقد حكم صنعاء من 557 هـ إلى 570 هـ لمدة 13سنة حتى سقوط دولته بصنعاء على يد الدولة الأيوبية وبذلك انتهت دولة بني حاتم اليــــامــي الهمدانيين والتي استمرت 77سنة.
وكان للسلطان علي بن حاتم بن أحمد بن عمران اليــــامــي من الابناء ثمانية هم :
١-سعد بن علي بن حاتم اليــــامــي
٢-منصور بن علي بن حاتم اليــــامــي
٣-حنطل بن علي بن حاتم اليــــامــي
٤-عمرو بن علي بن حاتم اليــــامــي
٥-مسعود بن علي بن حاتم اليــــامــي
٦-الفضل بن علي بن حاتم اليــــامــي
٧-زيد بن علي بن حاتم اليــــامــي
٨-مبارك بن علي بن حاتم .اليــــامــي
سلاطين بني حاتم :
١-حاتم بن الغشم اليــــامــي 492-502 هــ
٢-عبدالله بن حاتم اليــــامــي 502-505 هــ
٣-معن بن حاتم اليــــامــي 505-510 هــ
٤-هـشــــــام بن قبيب اليــــامــي 510-518 هــ
٥-حماس بن قبيب اليامي 518-527 هــ
٦-حاتم بن حماس اليــــامــي 527-533 هــ
٧-حاتم بن أحمد بن عمران اليــــامــي 533-557 هــ
٨-علي بن حاتم اليــــامــي 557-570 هــ
كان هذا عرض لدولة بني حاتم اليــــامــي الهمدانيين وهم ثلاثة قبائل ينتسبون في آل الغز بن مذكر بن يــــام ، والذين استمر عمر دولتهم 77سنة تقريبا و حكمت شمال اليمن وصنعاء ونجران و صعدة و ومأرب وأجزاء من حضرموت و جنوب اليمن