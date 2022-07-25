السلطان هشام بن القبيب بن الغز بن مذكر اليامي الهمداني

الســلطان هـــشام بن القبــيب بن الغز اليامي:‏النسب : نسبه هو هـــشام بن القبــيب بن ربيع بن الفضل بن علي بن زيد بن معمر بن الصعب بن سعيد بن الفضل بن عبد الله بن سعيد بن الغوث بن الغـــز بن مذكر بن يــــام الهمدانــيويقال القبيب بالأصل لقب وهو [ النّقيب ] وهي رتبة اجتماعية عند قبائل همدان .‏1⃣‏هو السلــطان هشــام بن القبيب بن ربيع اليامي السلطان الرابع لسلاطين همدان حكام اليمن وهم من يطلق عليهم دولة بني حاتم و الدولة الحاتمية الهمدانية هي دولة حكمت اليمن في الفترة 494 – 570 هـ أي ما يقرب من 77 عاماً، ونشأت الدولة بعد موت آخر سلاطين الدولة الصليحية وتداول الحكم فيها ثلاث أسر همدانية من قبيلة يـــام وهي :‏1-آل الغشيم بن المغلس اليــــامــي.‏2-آل قبيب بن ربيع اليــــامــي .‏3-آل عمران بن الفضل اليــــامــي.‏2⃣ نشأة الدولة الحاتمية:‏بعد وفاة الداعي سبأ بن محمد الصليحي سنة 492 هــ تغلب على صنعاء, السلطان حاتم بن الغشم المغلسي اليــــامــي وله من الأبناء : محمد بن حاتم و عبدالله بن حاتم ومعن بن حاتم ومما يحكى عنه أنه قد قتل ابنه محمد بعد أن أخل بوعده بعدم قتل زوجته وقد رثاه بقصيدة منها :‏3⃣ قصيدة قال فيها :‏وارتعت رأس الأريحي محمداً **** من البيض مشحوذ الغرارين صارماً‏وقلت له هذا جزاء بما جـــنـت **** يداك وكان الله روحك راحــــــــــــما‏واستمر السلطان حاتم اليــــامــي بحكم صنعاء وقوية شوكته حتى مات عام 502 هـ .‏4⃣ فولي بعده ابنه عبدالله بن حاتم اليــــامــي سنتين فقتل بالسم,فولي الأمر بعده أخوه معن بن حاتم اليــــامــي وقد جار على همدان وأنكرت عليه ثم أجتمع القاضي أحمد بن عمران اليــــامــي بهمدان فاتفقوا على أن يخلعون السلطان معن اليامي سنة 510هـ وأن ينصب عليهم السلطان هـشــــــام القبيب اليــــامــي‏5⃣ قبلت همدان بذلك ,على أن يلتزم السلطان هـشــــــام اليــــامــي العدل وحسن السيرة بالرعية ,فاجتمعت قبائل همدان و دخلوا إلى صنعاء وحاصروا السلطان معن بن حاتم ,في الدرب (درب القطيع) , فخرج على يد القاضي أحمد بن عمران اليــــامــي, واستقر في حصن براش و استقام الأمر للسلطان هـشــــــام اليــــامــي‏6⃣ استقام أمر صنعاء في يد السلطان هـشــــــام بن القبيب اليــــامــي فحسن أمره واستقامت طريقته ورضيت به همدان واستمرت تطيعه وقد عين أخاه حماس بن القبيب وليا للعهد وهي تقليد وعادة لم تكن معهودة في ذلك الوقت _ وسبب ذلك أن الابن البكر [علي] كان ألثغ لاينطق بشكل سليم وصغر ابناء هشام الأخرين - واستمر الامر إلى أن توفي هـشــــــام بن القبيب اليــامــي سنة 522هـ فإنفرد بالأمر بعده أخوه السلطان حماس بن القبيب اليــــامــي وللسلطان هـشــــــام من الأبناء: عـــلي و وبيـــر و وعيـــل والغصــين.‏7⃣ بعد وفاة السلطان هشام اليــــامــي سنة 522 هـ إنفرد بالأمر بعده أخوه السلطان حماس بن القبيب اليــــامــي , وقد استمر بحكم صنعاء كما كان اخاه يحكم إلى أن توفي سنة 527هـ فتولى الأمر بعده السلطان حاتم بن الحماس اليــــامــي وكان حاتم بن الحماس اليــــامــي أعظمهم رياسة و أجرأهم شوكة.‏8⃣ ولما حضرت السلطان حاتم بن حماس الوفاة جمع أبنائه وهم أبو الغارات,وعامر ,وأبو الفتوح,ومحمد أصغرهم , فحضهم على الألفة أن يجعلوا رئيسهم أبا الغارات و أن يحلفوا له فلم يفعلوا , وقالوا لا تقدم علينا إلا محمداً و كان أصغرهم فلما رأى ما هم فيه بكى, فقالوا ما يبكيك فأنشد متمثلاً شعراً‏9⃣ فأنشد:‏فما الموت أبكاني ولاالقبر راعني **ولامن حذار الموت ياصاح أجزع‏ولكن أقواماً أخاف عليهم**و أخشى بأن يعطوا الذي كنت أمنع‏وتصبح آراء الرجال عليـهم**تجـوز و إصــلاح الدنية يوضـع‏ ومات من ساعته فاختلف أبنائه آل حماس وأبناء عمومته آل هشام وتفرقت آراؤهم فاعتزلهم أهل صنعاء سنة533 هـ 1⃣0⃣‏وأبناء هشـــام بن القبــيــب اليــــامــي‏هم :‏1- علي بن هشـــام اليــــامــي‏2-وعيل بن هشـــام اليــــامــي‏3-غصن بن هشـــام اليــــامــي‏4-وبير بن هشـــام اليــــامــي‏ومن ذرية علي بن هشـــام اليــــامــي :‏1- مرزوق بن علي بن هشـــام اليــــامــي‏2- وبير بن علي بن هشـــام اليــــامــي‏3- محمد بن علي بن هشـــام اليــــامــي‏ومن ذرية وعـــيل بن هشـــام اليــــامــي :‏1- فاضل بن وعيــل بن هشـــام اليــــامــي‏2- سليمان بن وعيــل بن هشـــام اليــــامــي‏3- معمر بن وعيــل بن هشـــام اليــــامــي‏وحمــاس أنجب حاتم بن حمــاس الذي أنجب :‏1-أبو الغارات بن حاتم بن حمــاس اليــــامــي‏2-عامر بن حاتم بن حمــاس اليــــامــي‏3-أبوالفتوح بن حاتم بن حمــاس اليــــامــي‏4-محمد بن حاتم بن حمــاس اليـــــامــي‏1⃣1⃣ فلما كانت سنة 533 هـ ,أجتمعت همدان كافة و قصدت السلطان الأجل حميد الدولة حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليــــامــي فانتقل ملك صنعاء لأسرة آل عمران بن الفضل اليــــامــي صاحبة المجد والرئاسة في همدان،الذي سعى منذ أن ولّته همدان أمرها إلى توسيع نفوذه على كثير من المناطق.‏1⃣2⃣ حكم في الفترة 533-557هـ ومنذ تولية الحكم مد حاتم نفوذه إلى كثير من مناطق اليمن حتى بلغ معاقل الإمامة الزيدية،وفي عهده ظهر الإمام الزيدي أحمد بن سليمان،خاض الطرفان حروبا داميةامتدت نحو عقد من الزمان، لرغبة كل منهما بالتوسع على حساب الآخر وتبعه نجله علي بن حاتم اليــــامــي حتى تم اقصاء بني حاتم على يد الدولة الايوبية عندما قامت بغزو اليمن واسقاط بني حاتم ال الغز و اسقاط ال زريع جشم‏1⃣3⃣الهٰجــرة :بعد وفاة السلطان هشام اليامي واختلاف ال هشام وال حماس حول السلطة وابعادهم عن الحكم من قبلال عمران اليامي هاجرت تلك القبائل الى منطقة نجران واستقروا في منطقة بدر الجنوب وبقي غصن باليمن وله عدة حصون باسمه حتى اليوم‏ 1⃣4⃣‏ الوفــاة :‏توفي السلــطان هشــام اليــامــي سنة 522 هـ ودفن في صنعاء في حصن ذي مـرمـر مع باقي سلاطين همدان .‏1⃣5⃣‏ كان هذا عرض لأخبار الســلطان هشــام اليامي الجد الأول لقبائل [ العجمان ] و [ الوعلة ] الهمدانية الحالية وكذلك كان هذا عرض لدولة بني حاتم اليــــامــي الهمدانيين وهم ثلاثة قبائل ينتسبون في آل الغز بن مذكر بن يــــام ، والذين استمر عمر دولتهم 77سنة تقريبا و حكمت شمال اليمن وصنعاء و صعدة و ومأرب وأجزاء من حضرموت و جنوب الجزيرة العربي