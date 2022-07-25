  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

منصة رقمية لإدارة حجز الرحلات

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flyelnabet

:: عضو منتسِب ::
إنضم
25 جويلية 2022
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
41
محل الإقامة
الرياض
الجنس
ذكر
تطبيق حجز تذكرة طيران فلاي أكيد حلول سفر هو منصة رقمية لإدارة حجز الرحلات ، الفنادق ، السيارات ، وتقرير المصاريف لجميع الشركات. معدل الحجز بنجاح يصل إلى 90% للحجز قبل 10 أيام من موعد الرحلة، و 50% للحجز خلال أقل من 3 أيام.

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منصة رقمية لإدارة حجز الشركات
حجز التذاكر المنصة الإلكترونية للسفر الطيران فلاي أكيد يمكنك من تبسيط إدارة وتنفيذ عملية الموافقة الكاملة لرحلات العمل في سير عمل واحد وبسيط.نريد التأكد من قدرتك على تحليل المعلومات التي تهمك. كن خبيرًا في فهم احتياجات السفر لشركتك من خلال تقارير أكثر شمولاً مخصصة ومصممة خصيصًا لك.
 
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