الــدولة الرزيــعيـــة اليــــاميــة :النسب : ينتسب سلاطين ال زريع الى المكرم بن الذيب بن جشم بن يـــام بن أصبى بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن جبران بن نوف بن همـدان بن مالك بن زيد بن أوسله بن ربيعه بن الخياربن مالك بن زيـد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعـرب بن قحطان بن عابر،وعابر هو نبي الله هود عليه السلام.في سنة 470 هـ غزى المكرم الصليحي بني معن وطردهم من ( عدن ) وولى عليها العباس والمسعود بني المكرم اليـــامـــي الهمداني المعروفين بابنى الزريع ، وجعل للعباس حصن التعسكر وما ياتى من البر وللمسعود حصن الخضراء وما يليه من البحر .ولي الأخوان العباس والمسعود الحكم واستمر الأخوان بدفع مائة ألف دينار سنوياً للمكرم في صنعاء توفي العباس وخلفه ابنه زريع اليـــامـــي الذي أعطيت الدولة اسمه لاحقا بعد وفاته وقتل زريع مع عمه في زبيد استمر الزريعيون بدفع الأتاوة السنوية للسيدة الحرة أروى بنت أحمد الصليحي.غزت قبائل خولان مدينة جبلة عاصمة الدولة الصليحية أيام السيدة الحرة فأستغل الياميون الفرصة وأعلنوا الاستقلال وتوقفوا عن دفع الأتاوة وأعلنوا الولاء للدولةالفاطمية ولقب زعيمهم سبأ الزريعي نفسه بلقب "الداعي الأوحد المظفر مجد الملك عضد الدولة داعي أمير المؤمنين سبأ بن أبي سعود بن زريعتوسعت الدولة الزريعية خلال حكم محمد بن سبأ وذلك بعد شرائهم كل الحصون في اليمن الأسفل بما في ذلك حصون جبلة ولكن سلطانهم مالبث أن تقلص أمام دولة بنو مهدي الإباضية في تهامة فانحصر ملكهم في عدن وزال بعد معاركهم مع الدولة الأيوبية .قائمة سلاطين آل الزريع اليـــامـــي :: ١-العباس بن الكرم اليـــامـــي ( 470-477).٢-المسعود بن الكرم اليـــامـــي( 470-480).٣-زريع بن العباس اليـــامـــي (477-480).٤-أبو الغارات بن مسعود اليـــامـــي ( 480-485).٥-أبو السعود بن زريع اليـــامـــي ( 480-494).٦-محمد بن أبو الغارات اليـــامـــي( 485-488).٧-علي بن محمد بن أبو الـغارات اليـــامـــي (488-489).٨-سبأ بن أبي الســــعود اليـــامـــي ( 489-533).٩-علي بن سبـــــأ اليـــامـــي (532-533.) ١٠-محمد بن سبـــــأ اليـــامـــي (533-547).١١-عمران بن محمـــد بن سبأ اليـــامـــي (547-570).١٢-أبو الدر جوهر المعظم (560-570) وهو من الموالي .بقيت عدن في ملك بني زريع الياميين حتى ازالهم عنها (توران شاه) بن أيوب ولم يبقى بعد ذلك بأيدي (بني زريع) إلا حصون (حب) و(الدملوه). إلى أن حاصرهم فيها الملك العزيز (طغطكين) وكان فيها (جوهر المعظم) مولى (لبني زريع) وولدي سيده(عمران بن محمد بن سبأ اليـــامـــي ) وسقط حكهم عام 570هـ.كانت هذه نبذة حول دولة بني زريع الدولة الزريعية والتي تنسب الى المكرم بن جشم بن يام من همدان ، وامتدت فترة حكمهم حوالي ١٠٠ عام تقريباً وشملت مناطق حكمهم عدن واجزاء من جنوب اليمن وحضرموت .