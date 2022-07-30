نقش وجد فى معبد الحفرة قسنطينة​

أغلب الكلمات الموجودة في اللهجة الجزائرية أصلها قرطاجي يعني فينيقي كنعاني و سموها الرومان اللغة البونية و هي لغة عربية قديمة.إذا فجل الكلمات التي نستعملها في المغرب العربي هي فينيقية عربية ، مثلا:إنتِي : تقال للذكر و الأنثىأحنا : اَي نحن، نحن في الشمال ننطقها هكذا.حيط: اَي حائط و يطلق أيضا عل حرف الحاء الفينيقي.حقرة: القاف تنطق مثل الجيم المصرية، و تعني الاحتقار ، نقولها في الجزائر و تونس.بِيتْ في الفينيقية بمعنى الغرفة و ليس المنزل.دار بمعنى"عائلة" فيقال:"دار فلان" أي"عائلة فلان"زريعة في اللغة الفينيقية تعني الذرية، فيقال: "زرّيعة فلان" أي "أولاد فلان".حْليب: الحاء فوقها سكون و تعني الحليب و اللون الأبيض .يد: تعني اليد و تطلق على حرف الياء الفينيقية.أخ، أم، أب، بت (بنت)ليلي: اَي لي خاصتي ، تنطق في بعض المناطق في تونس مثل القيروان.عَادْ" أصل هذه الكلمة فينيقي. التي يقابلها في العربية بَعْدُ مثال "عاد ما كَمَّلْشْ" أي " لم ينتهي بَعْدُ"فﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﻤﻴﻼ‌ﺩﻱ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺃﻭﻏﺴﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻋﻨﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ” ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺄﻝ ﺍﻟﻔﻼ‌ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻃﻴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﺃﺻﻠﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻴﻨﻴﻘﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻼ‌ﺩ ﻛﻨﻌﺎﻥ ”المؤرخ Gilbert Meynier في لقاء صحفي على أحد القنوات التلفزيونية البربرية صرح بحقائق تاريخية بعد عصارة أبحاث للمؤرخ طيلة سنوات و تنقيب في مواقع اثرية بالجزائر و تونس، من اهم ما توصل إليه :- أن العرب المسلمون لما وصلوا الجزائر لم يكونوا في حاجة الى ترجمة لان اللغة البونيقية هي نفسها اللغة العربية القديمة .مثال بسيط حول ما هى اللغة الكنعانية الفينيقية"ندر لبعل حمون كى تسمع صوتو بارك لو"هذا الكلام اكتشف فى نقش وجد فى معبد الحفرة قسنطينة يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد اى قبل 11 قرن قبل دخول الإسلام لا يحتاج للترجمة