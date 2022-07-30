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قاتلوا حبيبي احكيلي حكاية

ALIGSM

ALIGSM

:: عضو مُشارك ::
إنضم
16 ماي 2020
المشاركات
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النقاط
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ذكر
قاتلوا حبيبي احكيلي حكاية
🤗

قالها :موالف نحكيلك ومتبعيش
🙄

قاتلو احكيلي والله نتبعك
🙋

قالها في إحدى الليالي المشمسة كان فلاح أعزب يجلس مع زوجته ... ومن بعد سكت قاتلوا احكيلي علاه سكت
😫
؟؟؟؟
عطاها كف
👋
وقالها مكيش تبعي قاتلو والله ياحبيبي راني نتبع
😥

قالها كاشي نهار شفتي الشمس في اليل وكاشي نهار سمعتي بفلاح اعزب ومتزوج وقاعد مع مرتوا
😂
😂
😂
🍒
 
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