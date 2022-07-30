قاتلوا حبيبي احكيلي حكاية
قالها :موالف نحكيلك ومتبعيش
قاتلو احكيلي والله نتبعك
قالها في إحدى الليالي المشمسة كان فلاح أعزب يجلس مع زوجته ... ومن بعد سكت قاتلوا احكيلي علاه سكت؟؟؟؟
عطاها كفوقالها مكيش تبعي قاتلو والله ياحبيبي راني نتبع
قالها كاشي نهار شفتي الشمس في اليل وكاشي نهار سمعتي بفلاح اعزب ومتزوج وقاعد مع مرتوا
قالها :موالف نحكيلك ومتبعيش
قاتلو احكيلي والله نتبعك
قالها في إحدى الليالي المشمسة كان فلاح أعزب يجلس مع زوجته ... ومن بعد سكت قاتلوا احكيلي علاه سكت
عطاها كف
قالها كاشي نهار شفتي الشمس في اليل وكاشي نهار سمعتي بفلاح اعزب ومتزوج وقاعد مع مرتوا