الأخبار العسكرية

بولندا على وشك توقيع عقود كبيرة مع كوريا الجنوبية تبلغ 14 مليار أورو ...دبابات وطائرات خفيفة ومدافع الهاوتزر..
في السنوات الأخيرة ، كانت الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للمعدات العسكرية للقوات المسلحة البولندية ويجب أن تظل كذلك لأن بولندا طلبت 250 دبابة أبرامز M1A2 جديدة منها [والتي ستضاف إليها 116 وحدة مستعملة أخرى ] و 32 قاذفة مقاتلة من طراز F-35A.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك حديث أيضًا عن شراء 500 نظام راجمة الصواريخ المتعددة M142 HIMARS [High Mobility Artillery Rocket System] ، بالإضافة إلى 20 وحدة تم الحصول عليها في عام 2019 ، وست بطاريات دفاع جوي Patriot و مروحيات هجومية إضافية AH-64E Guardian أو AZ-1 Viper .
ومع ذلك ، تتطلع بولندا أيضًا إلى أماكن أخرى لتحديث قواتها المسلحة ... وعلى وجه الخصوص إلى كوريا الجنوبية ، التي أبرمت معها اتفاقيات تعاون مؤخرًا ، لا سيما في المجال الصناعي.
في يونيو ، وقعت المجموعة البولندية PGZ و Hyundai Rotem الكورية الجنوبية مذكرة بشأن التطوير المشترك لدبابة قتالية وعربة مشاة قتالية .
بالإضافة إلى ذلك ، لاستبدال دبابات T-72 و PT-91 "Twardy" [ما يقرب من 500 وحدة] من الجيش البولندي ، الذي باع جزءًا كبيرًا منها لنظيره الأوكراني ، فرضية طلب كبيرة من دبابات black Panther K2PL "النمر الأسود" من هيونداي روتيم Hyundai Rotem .
بالإضافة إلى شراء طائرة مقاتلة خفيفة من طراز F / A-50 "Golden Eagle" ، طورتها شركة Korea Aerospace Industries [KAI] بمساعدة شركة Lockheed-Martin ، من أجل سحب مقاتلات MiG-29s من الخدمة.
وفقًا للمعلومات التي نشرتها Defense News ، ستكون المفاوضات بين وارسو وسيول على وشك النجاح ، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم في 27 يوليوز المقبل وسيكون يوماً تاريخيًا للقاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الكورية الجنوبية [BITD] ، نظرًا للأحجام ، وبالتالي المبالغ المالية الطايلث والتي هي على المحك ...
بالتفصيل ، حسب موقع Defense News ، تخطط وزارة الدفاع البولندية لطلب 180 دبابة K2PL “Black Panther” مقابل 2.25 مليار يورو [بسعر الصرف الحالي ، ملاحظة] ، مع خيار 400 وحدة إضافية يمكن رفع عددها بحلول عام 2030.
هناك أيضًا حديث عن عقد لتوريد 670 مدفع هاوتزر K9 من Hanwha Defense مقابل ما يقرب من 3 مليارات يورو وشراء 48 مقاتلة خفيفة F / A -50 “Golden Eagle” مقابل 2.5 مليار يورو.
اختيار الطائرات التي اقترحتها KAI ليس مفاجئًا وهي الأسرع من الصوت ، يمكن تزويد طائرات F / A-50 برادار AESA مشتق من طراز AN / APG-83 ، والذي تم تركيبه على F-16 “Viper” بالإضافة إلى ذلك ، يمكن العثور بسهولة على أوجه التآزر مع F-16C / D Block 52+ التي نفذتها القوات الجوية البولندية [توافق ارتباط البيانات ، على سبيل المثال].
في المجموع ، إذا تم تنفيذ خيارات الشراء من قبل وارسو ، فإن المبلغ الإجمالي لهذه العقود سيصل إلى أكثر من 14 مليار يورو.
لم ترغب وزارة الدفاع البولندية في إعطاء المزيد من التفاصيل حول المناقشات الجارية ، باستثناء أن الأخيرة تتعلق أيضًا بـ "قضايا التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا".
لاحظ أن ياروسلاف كاتشينسكي ، رئيس حزب القانون والعدالة ، الحزب الحاكم ، اقترح مؤخرًا أن تزيد بولندا إنفاقها العسكري إلى 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي ، مقابل 2.4٪ حاليًا.
يقول كاتشينسكي "نحن بحاجة إلى جيش قوي للردع" وزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي للبلاد من شأنه أن يقود روسيا إلى استنتاج أن الهجوم على بولندا سيكون غير معقول ومحكوم عليه بالفشل "
طلبت وزارة الدفاع الفرنسية شراء 18 مدفعا من نوع “قيصر” لتعويض 18 قطعة سُلمت لأوكرانيا، ما تسبب في تراجع مخزونها من هذه المعدات بمقدار الربع تقريبا.
وأعلنت المجموعة الفرنسية المنتجة “نيكستر” الجمعة في بيان: “ستسلم الأنظمة إلى الجيش في موعد أقصاه صيف 2024. عملية البيع تمت في إجراء سريع استجابة لوتيرة اقتصاد الحرب”.
تريد باريس أن تكون صناعة الدفاع قادرة على زيادة معدلات إنتاجها وقدراتها بسرعة للاستجابة للوضع الناجم عن الأزمة الأوكرانية، بحسب إذاعة “مونت كارلو”.
ويستغرق صنع القطعة الواحدة من هذه المدافع 18 شهرا ضمن مواقع “نيكستر” في وسط فرنسا، حسب الشركة المنتجة. وقبل العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير/ شباط، كان الجيش الفرنسي يملك 76 مدفعا من نوع قيصر عيار 155 ملم تثبت على شاحنات بمدى 40 كيلومترا.
لم تكشف الشركة عن قيمة العقد. لكن قبل أيام، أعلن وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو في مجلس الشيوخ أنه سيتم تخصيص “85 مليون يورو” لاستبدال 18 مدفعا من طراز قيصر.
وفي فبراير/شباط، وقع رئيس الوزراء آنذاك، جان كاستكس، عقدا بقيمة 600 مليون يورو مع “نيكستر” لتطوير نسخة مدرعة ومحدثة من “قيصر إن جي” والحصول على 33 قطعة، قابلة للتسليم اعتبارا من عام 2026.
أعلن سلاح الجو الأمريكي عن إيقاف استخدام طائرة “إف-35” بسبب خلل تم اكتشافه في أحد المكونات في مقعد الطرد، وذكر موقع “بيركينغ ديفينس” المتخصص في الشؤون العسكرية أن هذا يشكّل خطرا محدقا على الطيارين إذ يمنع الخلل المقعد القذفي الطيار من الخروج الآمن في حال الطوارئ.
ووفقا للمتحدثة باسم قيادة القتال الجوي، أمرت القوات الجوية الأمريكية الأسبوع الماضي بتفتيش مقاعد قذف مقاتلة “إف-35″، التي تنتجها شركة “لوكهيد مارتن”، في غضون 90 يوما القادمة.