البنك الوطني السويسري يتكبد أكبر خسارة على الإطلاق في النصف الأول

هواري بومدين.
:: مؤهل للإشراف::منتدى السياسة والأخبار العالمية
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أعلن البنك الوطني السويسري عن خسارة النصف الأول من 95.2 مليار فرنك سويسري (100.08 مليار دولار) يوم الجمعة ، وهي أكبر خسارة ستة أشهر سجلها البنك المركزي منذ إنشائه في عام 1907.
وقد تأثرت نتائج البنك المركزي السويسري بفعل تراجع أسواق الأسهم ، وانخفاض أسعار السندات ، وارتفاع قيمة الفرنك ، الأمر الذي أثر بشدة على قيمة حيازاته الضخمة من العملات الأجنبية.
تراجعت النتيجة بحلول الربع الثاني ، حيث أعلن البنك الوطني السويسري عن خسارة 62.4 مليار فرنك ، والتي كانت أيضًا أسوأ أداء فصلي على الإطلاق.
خلال نصف العام ، تكبد البنك الوطني السويسري خسارة قدرها 97.4 مليار من مراكز العملات الأجنبية ، بينما حقق 2.4 مليار فرنك ربحًا على حيازاته من الذهب.
أدى هبوط أسواق الأسهم إلى إعلان البنك الوطني السويسري عن خسارة تقييم قدرها 44 مليار فرنك في الأسهم التي يحتفظ بها ، بينما أدى ارتفاع عائدات السندات إلى تكبده خسارة قدرها 48.7 مليار فرنك في قيمة استثمارات الدخل الثابت.
تفاقمت الخسارة الورقية من خلال خسارة 10.3 مليار دولار بسبب أسعار الصرف.
ارتفع الفرنك السويسري في قيمة التكافؤ السابق مقابل اليورو في الأسابيع الأخيرة بعد أن تخلى البنك الوطني السويسري عن سياسته للحد من ارتفاع العملة ورفع سعر الفائدة لمعالجة التضخم السويسري المتصاعد.
قال رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان العام الماضي إن تحقيق الأرباح ليس هدف البنك المركزي السويسري ولن يؤثر على هدف سياسته النقدية المتمثل في استقرار الأسعار - إبقاء التضخم أقل من 2٪.
قال لمساهمي البنك في أبريل 2021: "تفويض السياسة النقدية للبنك المركزي السويسري هو دائمًا له الأسبقية ، ويمكن أن تكون هناك أوقات أيضًا عندما يعني الوفاء بهذا التفويض قبول الخسائر".
(1 دولار = 0.9512 فرنك سويسري)