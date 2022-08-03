تجربتي مع تشتت الانتباه عرفت خلالها أن هناك الكثير من الحالات التي كانت تعاني من تشتت الانتباه بشكل كبير، والتي كان لها تجارب جيدة في التخلص من هذه المشكلة، ومنها ما يلي:
المصدر ومزيد من المعلومات : برج العرب - موسوعة عربية مميزة
- الحالة الأولى: هناك إحدى السيدات كانت تعاني من عدم التركيز في عملها الأمر الذي كان يعرضها إلى الوقوع في الأخطاء.
- ولقد قامت زميلتها في العمل بإخبارها بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص.
- وبالفعل ذهبت إلى الطبيب الذي طلب على الفور عمل بعض الفحوصات للوصول لسبب هذه المشكلة.
- ولقد توصل الطبيب أن السبب وراء هذه الحالة هو نقص في فيتامين ب
- وذلك لأن نقص هذا الفيتامين له تأثير كبير على الدم الذي يصل للمخ من حيث نقصانه.
- وبالفعل قد وصف لها الطبيب فيتامين ب 12 للمداومة عليه بشكل منتظم لمدة تصل إلى شهر.
- وعند الاستمرار على تناول هذا الفيتامين شعرت بتحسن كبير حيث بدأت أعراض تشتت الانتباه في الاختفاء بشكل تدريجي.
- الحالة الثانية: ولقد سرد أحد الرجال تجربته مع تشتت الانتباه من خلال إصابة ابنته بهذه المشكلة.
- وهذا تبين له عندما كان يود أن يلعب مع ابنته حيث أنها كانت لا تنتبه إليه.
- بالإضافة إلى ذلك عندما كان ينظر إلى عينيها كانت لا تركز بشكل واضح.
- ولقد قام هذا الشخص بإخبار طبيب بهذه الملحوظات الهامة.
- الأمر الذي جعل الطبيب يفكر في البداية باحتمالية وجود مشكلة في السمع.
- وعند الذهاب إلى طبيب متخصص أجرى لها اختبار سمع تبين للطبيب أن الطفلة تعاني من ضعف شديد في السمع.
- ولقد نصحني الطبيب بضرورة ارتداء الطفلة سماعة للأذن حتى تزول هذه المشكلة.
- بالإضافة إلى ذلك ضرورة القيام ببعض التمارين حتى تساعد في التخلص من تشتت الانتباه.
- وبالفعل تم اتباع جميع تعليمات الطبيب بما فيها المداومة على العلاج لمدة بلغت ثلاثة أشهر الأمر الذي أدى لتحسن حالة الطفل بشكل كبير.
المصدر ومزيد من المعلومات : برج العرب - موسوعة عربية مميزة