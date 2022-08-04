حرب الصين و تايوان المستقبلية

هواري بومدين.

هواري بومدين.

:: مؤهل للإشراف::منتدى السياسة والأخبار العالمية
طاقم المرشحين
إنضم
1 مارس 2017
المشاركات
893
النقاط
51
محل الإقامة
من الجزائر
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله

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تايوان.jpeg

نخصص هادا الموضوع لحرب الصين و تايوان المستقبلية
يسمح لاي عضو نشر اي اخبار عسكرية او سياسية متعلقة بالموضوع
 
هواري بومدين.

هواري بومدين.

:: مؤهل للإشراف::منتدى السياسة والأخبار العالمية
طاقم المرشحين
إنضم
1 مارس 2017
المشاركات
893
النقاط
51
محل الإقامة
من الجزائر
الجنس
ذكر
أعلن الجيش الصيني اليوم الخميس تنفيذ ضربات دقيقة في مساحات واسعة قرب مضيق تايوان ضمن تدريبات عسكرية مخطط لها من قبل.
وأكد التلفزيون الحكومي أن “الجيش الصيني بدأ تدريباته العسكرية حول تايوان”.
وأطلق الجيش الصيني مقذوفات باتجاه مضيق تايوان اليوم الخميس بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وذلك عقب بدء المناورات حول الجزيرة التي تطالب بها بيجين.
وعلى جزيرة (بينغتان) الصينية الواقعة قرب مكان المناورات، رصدت عدة مقذوفات صغيرة تطلق من قرب منشآت عسكرية وتحلق في السماء مخلفة دويًّا ودخانا أبيض.
ولم يتم تحديد نوع القذائف التي أطلقت من منشآت عسكرية أو تحديد اتجاهها بدقة، لكن سياحًا في تايوان شاهدوا تلك المقذوفات أثناء وجودهم على شاطئ البحر.

 
هواري بومدين.

هواري بومدين.

:: مؤهل للإشراف::منتدى السياسة والأخبار العالمية
طاقم المرشحين
إنضم
1 مارس 2017
المشاركات
893
النقاط
51
محل الإقامة
من الجزائر
الجنس
ذكر
الجيش الصيني يعلن تنفيذ ضربات دقيقة نحو جزيرة تايوان

 
هواري بومدين.

هواري بومدين.

:: مؤهل للإشراف::منتدى السياسة والأخبار العالمية
طاقم المرشحين
إنضم
1 مارس 2017
المشاركات
893
النقاط
51
محل الإقامة
من الجزائر
الجنس
ذكر
بدأ جيش التحرير الشعبى الصينى مناورات عسكرية واسعة النطاق حول جزيرة تايوان فى الخميس ، بدءا بإطلاق نيران حية لمدفعية صاروخية بعيدة المدى باتجاه مضيق تايوان الشرقى واختبار إطلاق صواريخ تقليدية على المياه شرق جزيرة تايوان.

https://twitter.com/i/web/status/1555122964240433152
 
هواري بومدين.

هواري بومدين.

:: مؤهل للإشراف::منتدى السياسة والأخبار العالمية
طاقم المرشحين
إنضم
1 مارس 2017
المشاركات
893
النقاط
51
محل الإقامة
من الجزائر
الجنس
ذكر
التدريبات جارية! أجرى جيش التحرير الشعبي مناورات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة بما في ذلك التدريبات بالذخيرة الحية المحيطة بجزيرة تايوان من الساعة 12 ظهرًا ، من 4 أغسطس إلى 12 ظهرًا ، 7 أغسطس. التدريبات هي ردع صارم ضد الاستفزازات الأمريكية الأخيرة بشأن مسألة تايوان.

https://twitter.com/i/web/status/1555114022201987072
 
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