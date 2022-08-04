حرب الصين و تايوان المستقبلية

أعلن الجيش الصيني اليوم الخميس تنفيذ ضربات دقيقة في مساحات واسعة قرب مضيق تايوان ضمن تدريبات عسكرية مخطط لها من قبل.
وأكد التلفزيون الحكومي أن “الجيش الصيني بدأ تدريباته العسكرية حول تايوان”.
وأطلق الجيش الصيني مقذوفات باتجاه مضيق تايوان اليوم الخميس بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وذلك عقب بدء المناورات حول الجزيرة التي تطالب بها بيجين.
وعلى جزيرة (بينغتان) الصينية الواقعة قرب مكان المناورات، رصدت عدة مقذوفات صغيرة تطلق من قرب منشآت عسكرية وتحلق في السماء مخلفة دويًّا ودخانا أبيض.
ولم يتم تحديد نوع القذائف التي أطلقت من منشآت عسكرية أو تحديد اتجاهها بدقة، لكن سياحًا في تايوان شاهدوا تلك المقذوفات أثناء وجودهم على شاطئ البحر.
بدأ جيش التحرير الشعبى الصينى مناورات عسكرية واسعة النطاق حول جزيرة تايوان فى الخميس ، بدءا بإطلاق نيران حية لمدفعية صاروخية بعيدة المدى باتجاه مضيق تايوان الشرقى واختبار إطلاق صواريخ تقليدية على المياه شرق جزيرة تايوان.
التدريبات جارية! أجرى جيش التحرير الشعبي مناورات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة بما في ذلك التدريبات بالذخيرة الحية المحيطة بجزيرة تايوان من الساعة 12 ظهرًا ، من 4 أغسطس إلى 12 ظهرًا ، 7 أغسطس. التدريبات هي ردع صارم ضد الاستفزازات الأمريكية الأخيرة بشأن مسألة تايوان.