جيش الإحتلال الإسرائيلي يستهدف قطاع غزة

هواري بومدين.

هواري بومدين.

:: مؤهل للإشراف::منتدى السياسة والأخبار العالمية
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إنضم
1 مارس 2017
المشاركات
996
النقاط
51
محل الإقامة
من الجزائر
الجنس
ذكر

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هنا ننشر كل الاخبار الخاصة بحرب احتلال على غزة
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