karimes
:: عضو مُشارك ::
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إعلان تجنيد بالمديرية الصناعة العسكرية للمتحصلين على شهادة الماستر والليسانس
تعلن مديرية الصناعة العسكرية عن فتح باب التجنيد للمتحصلين على شهادات:
• مهندس أو ماستر في هندسة الكهرباء
• مهندس أو ماستر في الميكانيك
• مهندس أو ماستر في الاعلام الألي
• مهندس أو ماستر في كيمياء
• ليسانس أو ماستر في تسيير والاقتصاد والتجارة
• ليسانس أو ماستر في الحقوق
• ليسانس أو ماستر في المحاسبة والمالية