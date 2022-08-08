إعلان تجنيد بالمديرية الصناعة العسكرية للمتحصلين على شهادة الماستر والليسانس

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تعلن مديرية الصناعة العسكرية عن فتح باب التجنيد للمتحصلين على شهادات:

• مهندس أو ماستر في هندسة الكهرباء

• مهندس أو ماستر في الميكانيك

• مهندس أو ماستر في الاعلام الألي

• مهندس أو ماستر في كيمياء

• ليسانس أو ماستر في تسيير والاقتصاد والتجارة

• ليسانس أو ماستر في الحقوق

• ليسانس أو ماستر في المحاسبة والمالية