إعلان تجنيد بالمديرية الصناعة العسكرية للمتحصلين على شهادة الماستر والليسانس

karimes

karimes

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إنضم
19 سبتمبر 2020
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الجزائر
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ذكر
إعلان تجنيد بالمديرية الصناعة العسكرية للمتحصلين على شهادة الماستر والليسانس

تعلن مديرية الصناعة العسكرية عن فتح باب التجنيد للمتحصلين على شهادات:
• مهندس أو ماستر في هندسة الكهرباء
• مهندس أو ماستر في الميكانيك
• مهندس أو ماستر في الاعلام الألي
• مهندس أو ماستر في كيمياء
• ليسانس أو ماستر في تسيير والاقتصاد والتجارة
• ليسانس أو ماستر في الحقوق
• ليسانس أو ماستر في المحاسبة والمالية

 
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