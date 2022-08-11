تزوجيه اربعيني

لا تضيعي وقتك مع المراهقين........

احبيه اربعيني..

شعر ابيض...

وقار

وجاذبية

اين قلبك من ذاك القلب العشريني المتحجر

او كلما تقربت اليه خطوه.. ابتعد..

وكلما حاولت ابعاد قلبك عنه اقترب..

ف يتركك في نارً لا ترحم ولا تِذر.



فالمرأة تَبحث من خلال ارتباطها برجلٍ عن الحُبِّ والحَنانِ وعن الحِمايةِ والكفايةِ، والّتي بالتّالي تَنجذِب إلى الرّجل القَوي -والاربعيني أقوى دائماً- هذا الرجل يتميز بالمَكانة والنّضج وقوّة الشّخصيّة والاهم من ذلك جَمالِ الجَسدِ وقوّته طالما كان هنالك حدٌّ أدنى معقولٌ منهما لدى الرّجل. أي الأولويّة للرجل الاربعيني، بعكس الشاب العشريني الّذي يُعطي الأولويّة للجَمال الجسدي، المرأة يُمكِن أن تَنجذِب إلى رجلٍ أكبر منها بخمسة عشر أو عشرين عاماً لأنَّها وَجَدَت لديه ما تَبحثُ عنه كلُّ أُنثى من الحُبِّ والحَنانِ والحِمايةِ والكِفايةِ، والرّجلُ الأكبرُ في العُمر عادةً أقدرُ على إعطائها هذه الأشياء وبخاصّة الحُبّ والحَنان الّذي يُعوِّضُها عن الحَنانِ الوالدي المفقود لديها.

كثيرٌ من النِّساء الشّابّات يَحلمْنَ بالزّوج الّذي يكون زوجاً عاشقاً وأباً حنوناً ورحيماً في الوقت نفسه.وصديقا متفهما. وهذا شيءٌ لا يستطيعه الشّابُّ عادةً، والشّاب في الغالِب يَتضايق عندما يَشعر أنَّ زوجته تُريد منه أن يَعطِفَ عليها ويُدلِّلها كما يُدلِّل الأب ابنته، إنَّه يَنزعج إن كانت لزوجته مُتطلّباتٌ اعتماديّةٌ زائدةٌ، بينما الرّجل الكبير يكون في طورٍ من النّمو النّفسي الاجتماعي يَجعله قادراً على العطاءِ العاطفيِّ أكثر بكثيرٍ من الشّاب.

لذا ليس غريباً أن تُحِبَّ شابّةٌ في العِشرين رَجلاً في الأربعين أو الخامسة والأربعين حبَّاً صادقاً قائماً على الإعجاب والامتنان الحقيقيين، ولا غرابة في أن تكون شابّةٌ سعيدةٌ في زواجها من رجلٍ في عُمرِ أبيها، إذ هي طبيعة الأنثى هكذا، ولكلِّ امرأةِ ظروفها واحتياجاتها النّفسيّة وغير النّفسيّة الّتي تختلِف عمّا تحتاجه امرأة أُخرى، ولا يشترط أبداً أن يكون هنالك شيءٌ شاذٌ أو مَرَضيٌّ أو غير طبيعي في مِثل هذا الحُبِّ وهذا الزّواج. صحيحٌ أنَّ الفَقر يدفع الكثير من الشّابّات للزّواج من رجلٍ مُرتاحٍ ماليّاً، وهذا يعني أنَّه في الغالب أكبر منهنَّ بكثير، لكن هذا لا يعني أنَّهنَّ بِعْنَ أنفسهنَّ أو أنَّ أهلِهنَّ قد بعنَهنَّ بالمال، وإن كانت هنالك حالاتٌ من هذا القَبيل حيث تُجبَرُ الشّابّة على الزّواج من الكبير الغَني أو تَقبَل هي رُغم أنَّها لا تميلُ إليه، إنَّما تُريد المال وبعدها لكلِّ حادثٍ حديث، لكن هنالك الكثير من حالاتِ الزّواج القائمة على الحُبِّ والإعجابِ بين شابّةٍ فقيرةٍ ورجلٍ يكبرها بخمسة عشرة أو عشرين سنة، لكنَّه أَمَّنَ نفسه ماديّاً، ولَن تحتاجَ أن تتحمَّلَ معه مشقَّةَ السِّنين الصّعبة من بناءِ النّفس الّتي يَمرُّ بها أغلبُ الأزواج الشّباب؛ عدا عن أنَّها ستكون في الغالب أقرب إلى فتاةِ أحلامه وسيبقى سعيداً بها بقيّةَ حياته ومُستبعد أن يُفكِّر بالزّواج عليها

إنَّ الزّوج الكبير يكون في الغالب أكثر صبراً وتَحمُّلاً لأخطاءِ زوجته، حيث يجمع بين الزّوج والأب إلى حدٍّ ما

وفي الختام يجب علينا أن نتذكَّرَ أنَّ المُهم مِن الزّواج أن يُحقِّقَ السّكن النّفسي للزّوجين، وفي أغلب الحالات الّتي فيها فارق عُمري كبير يكون هذا الفارق مِن العوامل الّتي تَجعل الزّواج ناجحاً في إسعادِ هذين الزّوجين وتحقيق السّكن النّفسي لهما، لذا يجب أن ننظُر دائماً باحترامٍ لهذه الزِّيجات، وإن كان هذا لا يَمنع مِن توعية الشّباب والشّابّات حول هذا الزّواج حتّى يَتَخذُّوا قراراتهم على عِلم فلا يَتَفاجَؤوا بما لَم يَحسبوا حسابه في المُستقبل ولا يَندموا على ما فعلوا.