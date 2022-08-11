عن الفيزو و الفيزا

[ أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية].

ماذا قلت يا حبيبي يا رسول الله – صلاة ربي وسلامه عليك- أوَفي التعطر ذنْب؟

فما بال شريحة من بناتنا اليوم في بحور العطر غصن’ وأمام المرآة كوين شعرهن وقصصن’ وعلى محياهن مساحيق قزح وضعن ’ ثم ...ثم [ الفيزو] به تجملن. يا ليتهن إياه ما لبسن؟’ ثم بعد ذلك ترنحن فملن ....

عذرا لك أيتها:

الجاهلية الأولى’ عذرا لكن يا من تبرجتن في زمانكن ..........

ما دعاك... ما دهاك... ما الذي أغر بك أيتها الكاسية العارية ’ ليس بهذا وعلى هذا أبواك ربياك’ لا والله وتالله....؟؟؟؟؟

من أنت أيها الأب الوالد؟ أين حياؤك ؟ أأقبرته حين وأدت إيمانك..؟

وأنت أيتها الأم الوالدة’ أين طهرك وعفتك؟’ أين شرفك وعزتك؟’ وقد أبحت واستحسنت ما هي عليه ابنتك... غدوا ورواحا’ مساء وصباحا’وحتى من أناء الليل... كل شيئ أمسى مباحا

يا للهول ويا للويل...يا للعار والدمار فتن كطقع الليل غزت عقر الديار’ ثار الغبار’ دُق المسمار’ تخنث الهر واسترجلت أنثى الفأر...

لما أوقفك يا صاحبة [ الفيزو] المميز الغربُ في المطار؟لما بخسوك اشياءك وجروك لمحطة خالية خاوية نتنة متعفنة ثم ركنوك في زاوية الظلام في آخر عربة من عربات القطار..؟؟؟؟؟ ردي علي إن استطعت فقد طلع النهار؟.

آآآآآآآآآآآه ...سحبوا منك [ الفيزا] وأفرغوا ما في بطن [ الفليزا] ما وجدوا بداخلها من حصن إلا صليبا أعتبرتيه دعما وركيزة.. ركلوك ذليلة مدحورة بعد ما كنت في وطنك وبين أهلك كريمة عزيزة’ فأنت الآن تبرأت من اسم لويزة واكتحلت بمرود يؤزك لبؤر الإثم أزيزا. هم هكذا وعلى هذا دأبوا كفار فجار’ معتقدهم إشعال فتيل الفتن وإثارة الغرائز البهيمية والنفخ في تنور المحن والغبن’ كل هذا ترينهم رافعين مهللين نحن أمم الحضارة والتقدم. لا وربك إنهم أهل الخسارة والندم وحطب لصقر وجهنم..

اللهم اهد من انحرف عن صراطك من بناتنا ’ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها ’ أنت وليها ومولاها...

ويبقى للحديث بقية............... وتبقى في القلب لوعة وفي البصر نظرة تحجبها د معة

رب املأ فؤادي صبرا وخشوعا’ وكبدي المفتت اصقله بالحنان وكذا بصيرتي كنه سر وسريرتي اروها بفرات ما كان حراما ولا ممنوعا.

( وقل رب أنزلني مُنزلا مباركا وأنت خير المنزلين)

( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف لسوء......)

لا إله إلا الله محمد رسول الله- عليه الصلاة والسلام-